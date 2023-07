Horóscopo: golpe de suerte para 3 signos cuando la Luna y Júpiter se unen la segunda semana de julio

A partir del 10 de julio Júpiter estará muy cerca del arco de la Luna en cuarto menguante, esperando el momento para evocar el popular beso celestial, que hace alusión a la unión de estos dos cuerpos espaciales.

Según los astrólogos esta conjunción activa la energía positiva de algunos signos. La Luna representa la transformación interior, la magia, la sabiduría y Júpiter representa la prosperidad y la buena fortuna.

Géminis, Libra y Sagitario serán los signos a los que la suerte le sonreirá, lograrán sacar adelante los negocios y tendrán en sus manos el dinero para disfrutar y resolver situaciones cuando así lo requieran.

Géminis

Mucha confianza y determinación son las claves para que los nativos de este signo aprovechen esta racha de buena suerte y saquen adelante todos los retos que se han propuesto en el plano laboral. Deben tener mucha cautela porque a su alrededor hay personas con envidia porque no toleran que brillen y que asuman un liderazgo que se han ganado con mucho esfuerzo. La mejor forma de combatirlos es ignorando y siguiendo adelante. Esta semana tendrás un reencuentro con alguien del pasado, con el que vas revivir momentos de pasión. Pero cuidado, no va en serio, así que lo mejor es no involucrarte.

Libra

Ese carisma y magnetismo personal te han ayudado para que todos los obstáculos que te has encontrado en el camino lo superes. Ha sido tan fuerte algunas situaciones de conflictos que tu mismo te sorprendes de como resuelves todo lo que está a tu alrededor. Te están observando y para bien porque te ganaste la confianza para liderar varios proyectos que te traerán un incremento en tus finanzas que veías muy lejos. El apoyo familiar siempre ha sido muy importante para ti, así que cualquier tropezón los tendrás a ellos para darte ánimos y continuar. Tu pareja quiere que le dediques más tiempo, así que disfruta y que se encienda la llama de la pasión.

Sagitario

La abundancia y la expansión profesional están en su máximo apogeo para los nacidos bajo la influencia de este signo. No pueden descuidar absolutamente nada en el plano laboral, porque de ustedes depende que se incrementen las finanzas y que de esa ganancia te toque la mejor parte. Ese dinero que llega a tus manos debes administrarlo muy bien y evitar inversiones sin el análisis necesario para tomar las decisiones. Una persona de mucho dinero se acercará a ti por negocios y quedará flechado. Así que vienen muchas invitaciones y encuentros maravillosos. Aprovecha.