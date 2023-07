Horóscopo: Estallará la suerte en el amor con estos números hasta el 7 de julio con la Luna de ciervo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás un acercamiento con la persona amada que te hará sentir en las nubes. Realmente sabes que es con ella con quien deseas pasar el tiempo, tus días y valoras enormemente lo que te demuestra. Solo tendrás que esforzarte y hacer lo mismo. Número de la suerte: 50.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La pasión la hallarás en tu sitio de trabajo. Hay un compañero que despierta todo ese deseo que reprimes porque sabes que pudiera causarte daño, sin embargo, tienes que poner en una balanza lo que deseas y qué tanto quieres arriesgar. Número de la suerte: 75.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Una acción altruista te traerá bonanza y fortuna para todo julio, pues el cielo y el cosmos están conspirando a tu favor, para que cada una de las cosas que tienes en mente se vayan materializando paso a paso. Número de la suerte: 05.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No es momento de pelear por pequeñeces, al contrario, trata de mediar, de buscar la razón de las cosas para evitar que el ambiente pierda su armonía. Teniendo paz y serenidad podrás ser mucho más productiva en tu casa y trabajo. Número de la suerte: 99.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Una amiga te necesita, pero has estado tan enfocada en tus asuntos que no te has dado cuenta los llamados de auxilio que te está dando. Llámala y solo escúchala porque tiene mucho que decir, que desahogar. Atiéndela. Número de la suerte: 10.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La situación con un hombre se saldrá de control y es posible que descubran el romance en el que estás y que es prohibido. ¿Lo vale? Ten mucho cuidado porque no solo tu reputación está en juego, hasta tu empleo podría fallarte. Número de la suerte: 87.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Habrá un malentendido por un mensaje que no se interpretó de forma correcta. Así, lo mejor que puedes hacer es verificar muy bien lo que vayas a enviar por las aplicaciones de mensajería, y leer con detenimiento. Número de la suerte: 22.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ganarás una aliada porque, sin querer, ayudarás a una mujer a salir del hoyo en el que se encuentra y te dará las gracias eternamente, por tal motivo estará para ti en cualquier momento que también no necesites y pueda ofrecerte palabras de aliento. Número de la suerte: 63.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Será vital que no te dejes llevar por comentarios de pasillo que solo buscarán desestabilizarte, acabar con tu paz mental. Pondrán a prueba tu paciencia porque quieren que explotes para que digas algo que puedan usar en tu contra. Número de la suerte: 37.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Será necesario que cultives la confianza en ti, para que puedas mantenerte siempre motivada, ya que esto necesitas tener mayor confianza y esperanza en tu estado de ánimo para todo lo que tienes que realizar. Número de la suerte: 83.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te acercarás aún más a las personas que aprecias porque has comprendido que el verdadero valor no radica en lo material, sino en lo que puedes dar y en lo que recibes de esos seres especiales que hacen de tu vida un camino más ameno. Número de la suerte: 92.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Aumentarás tu autoestima de una forma impresionante. Empezarás a cultivar el amor propio alejando a todas las personas tóxicas de tu vida, esas que solo te están restando tiempo, calidad de vida y salud mental. Te fortalecerás y comenzarás a creer más en tus capacidades. Número de la suerte: 68.