Superluna de Ciervo: 5 signos que tendrán la peor de las suertes el 1 y 2 de julio

Julio entrará con mucha fuerza para los signos de Aries, Leo, Libra, Capricornio y Piscis, que vivirán días oscuros a pesar de lo que la Luna de Ciervo ilumine el cielo este 3 de julio, cuando se encuentre en su fase llena.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se vendrá días difíciles en materia del amor, porque si ya sea soltera o con pareja, pues te enterarás de que no eres la única en la vida de ese hombre, que ha jugado contigo y esto será una estaca en el corazón. Hay días de mucho dolor porque no será fácil levantarte de esa traición. A tu pareja la tienes en un pedestal y crees que no será capaz de eso, pero ya lo está haciendo y de una forma muy descarada, pero no te diste la oportunidad de verlo anteriormente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La tensión familiar va a crecer demasiado cuando uno de sus integrantes comience a exigir explicaciones que no merece y, además, quiera manejar bienes o dinero que tampoco le corresponden. Los momentos de tensión estarán a flor de piel y tendrán que apelar por un mediador que logre instaurar la armonía en el núcleo y partiendo de allí buscar una salida mucho más equitativa para todos los miembros.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Por querer impresionar a alguien no pensarás muy bien las cosas y vendrán una serie de errores, uno tras otro, que solo te hundirán y harán quedar muy mal. No tendrás opción para redimirte y solo deberás levantarte y seguir hacia adelanten aprendiendo la lección de hacer las cosas para ti y por ti sin querer deslumbrar a otros sin necesidad. Las cosas mejorarán después del 15 de julio y es posible que alguien te dé una oportunidad.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Los celos te harán pasar un mal rato, ya sea porque seas tú quien haga el show o porque él sea quien propicia una escena delante de personas importante para ambos. Ese nivel de toxicidad está matando la relación, que está a nada de terminarse. La ruptura es la salida más saludable para no causar más dolor y decepción en ambos, que bastante daño se han hecho durante este tiempo. Ignorarse tras el impase no será la solución al problemón que tienen.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te sentirás un poco mareada, con dolor de cabeza o zumbidos en los oídos y será porque el estrés que estás viviendo le está pasando factura al cuerpo y será tu corazón que dé las primeras señales cuando la presión arterial se suba ligeramente. Vas a tener que cambiar hábitos alimenticios y moderar las presiones laborales y familiares que te agobian demasiado.