Luna de ciervo: 5 signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte en la primera semana de julio

Julio llega con mucha energía para darle comenzar este segundo semestre del 2023 con logros y sentimientos bonitos que favorecerán a las nacidas en los signos de Aries, Cáncer, Leo, Libra y Piscis. Ya que este 3 de julio el cielo será el lienzo para que la Luna llena sea la protagonista de la noche, trayendo mucha magia. A esto se le suma que dará la sensación de tener un mayor tamaño, ya que estará en perigeo, es decir, más cerca de la Tierra.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te cargarás de mucha energías positivas, lo que te será de gran ayuda para que puedas concretar ese plan que estás maquinando junto a tu pareja desde hace algunos meses. No desistas, no te dejes llevar por la primera información que te den, porque puede desfavorecerte. Corrobora con otra persona la información y verás que todo estará a tu favor. Tendrás solo un chance para hacerlo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Una persona bastante atractiva e interesante te cautivará al punto que harás cosas que jamás pensaste que serías capaz de desarrollar. Te estará empujando fuera de tu zona de confort y esto te gustará porque harás descubrimientos positivos en ti. Serás correspondida y esto promete ser una relación seria, aunque al principio no lo veas así. Se enamorarán perdidamente.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Estás en una excelente etapa de tu vida porque ya has tocado fondo y sabes lo que es estar en la miasma, y precisamente ahí viste los horrores en ti que ya no estás dispuesta experimentar de nuevo. Estás en reconstrucción, una etapa muy edificante. Es por esto que aprenderás a ser más selectiva con las personas a las que debes darle tu atención y confianza. No cualquier entrará de nuevo a tu vida.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es posible que al inicio se sientas un poco frustrada porque no le hallas solución a ese problema que te agobia desde mediados de junio. Pero a mitad de semana todo se destrabará y fluirá sin inconvenientes y será, principalmente, porque buscarás de cualquier forma obtener energías positivas que de hagan ver la salida y lo lograrás. Tú misma te felicitarás por este logro y por creer en ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ya no tendrás que dar más vueltas y rezarle a más santos porque ese empleo o cambio que estás pidiendo se concretará. Alguien con mucha capacidad de selección, por casualidad, verá tu CV que estaba echado a un lado de los demás y verá todo el potencial que tienes, ese talento que están buscando y tu edad u otros aspectos no serán ya una limitante. Triunfarás y celebrarás la victoria.