Horóscopo chino: la Luna de ciervo dará fortuna en el amor a 4 signos del zodiaco en este inicio de julio

Como un gran disco brillante, así será la Superluna de este 3 de julio, pues le satélite está en su fase de perigeo, es decir, más cerca de la Tierra, dando la sensación de que su tamaño es superior al habitual. Algo que maravillará a muchos, en especial a las nacidas en los signos de Buey, Tigre, Dragón y Caballo.

Esta fase del satélite también se le conoce como Luna de ciervo, porque es la época en la que los machos jóvenes pierden sus cuernos y el momento en el que los indígenas de Norteamérica aprovechaban para la caza.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Soltera: Tienes que bajar un poco las expectativas, pues así se van a incrementar las posibilidades para que el amor aparezca en tu vida. No se trata de que seas conformista, sino de que estás pidiendo casi un hombre perfecto y te pierdes de personas realmente valiosas.

Con pareja: Por fin habrá entendimiento entre ustedes, porque es vital que hablen de esos asuntos pendientes y no dejar que se acumulen. Lo ideal es que platiquen en el momento más próximo cualquier incomodidad que sientan. Será un momento de reconciliación.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Soltera: Para estos días vas a tener una segunda oportunidad en el amor, pero será con alguien del pasado, que te contactará por un tema superfluo y se encenderá de nuevo la chispa de la pasión que una vez estuvo ahí. Ahora los dos están más maduros mental y emocionalmente.

Con pareja: Vas a tener que sincerarte con tu alma gemela, pues te comprenderá completamente todo lo que sientes. No lo subestimes, no supongas desde la negatividad. Date la oportunidad de creer en él, y si realmente no te comprende, pues ya sabes qué es lo que debes hacer.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Soltera: Hay un encuentro sexual con un hombre comprometido. Será tarde cuando te des cuenta en lo que te has metido, pero tendrás que decidir si quedarte o huir este espacio en el que no tendrás opción de tener el primer lugar jamás.

Con pareja: La noche promete ser de una intensa actividad sexual que los hará reconectarse aún más a la relación y al lindo sentimiento que se tienen el uno por el otro. Se darán la oportunidad de estar solos y disfrutar de su tiempo y espacio íntimo. Será todo inolvidable.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Soltera: Un amigo te dará un gran consejo de vida, porque sabe que necesitas contención aunque no lo hayas expresado. Tómalo como un regalo del cosmos, pues hará que los sentimientos hacia ti misma y los demás fluyan mejor.

Con pareja: Estarán planeando dar un paso importante juntos, quizá mudarse juntos o buscar vivir solos, porque entienden que como pareja desean tener su propia dinámica sin que nadie interfiera en ella ni ustedes en la de otros. Todo les saldrá muy bien.