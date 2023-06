Horóscopo: Superluna de julio dará un golpe de suerte en el dinero a 6 signos del zodiaco

Julio llega potente para la suerte, porque el segundo semestre del año se iniciará con una Superluna este 3 de julio cuando se encuentre en perigeo, es decir, es su punto más cercano con la Tierra, ofreciendo un espectáculo, pues la perspectiva de su tamaño aumenta. La buena racha de suerte estará enfocada en el dinero y beneficiará a los signos de Aries, Cáncer, Virgo, Escorpio y Capricornio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás gran atino para saber qué estrategias y medidas aplicar para tener éxito en lo que tienes en mente en la actualidad. Tu instinto será tu gran guía en este proyecto que te generará buenos ingresos monetarios. Además, también te pondrán en contacto con personas expertas en la materia o con gran influencia, a las podrás recurrir en caso de que tengas una duda muy razonable.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las tensiones que te estaban generando estrés se van air disipando poco a poco, por lo que entrarás en un balance que te permitirá disfrutar de los buenos momentos que están por llegar. Lo importante es que identifiques esos elementos que te mueven de su zona de confort para que sepas cómo canalizarlos cuando aparezcan de nuevo y no te arruinen el día o el momento.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay una persona mayor que te brindará toda la ayuda que necesitas para que puedas seguir surgiendo en este nuevo episodio de tu historia que estás comenzando a escribir. No solo serán consejos, también es posible que te facilite algún dinero para que puedas avanzar más rápido. Se convertirá en tu nueva familia, en alguien importante para ti porque no te dejará “morir” en la adversidad.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Potenciarás tu dinero con una jugada maestra cuando inviertas algo de tus ahorros en un negocio o el algo en lo que pocos apuestan, pero algo te estará diciendo que es el camino correcto. Tus finanzas mejorarán más pronto te que tarde porque estás perfeccionando tu olfato para los buenos negocios. Eres una mujer astuta, así que usa eso a tu favor y nunca bajes la guardia, no des el 100% porque, entonces, el riesgo será abismal.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No sabes si vas a ganar si realmente no arriesgas, muchas veces también se puede perder, pero es necesario que tientes un poco a la suerte porque estará de tu lado, en especial cuando se tratan de números y dinero. Lo importante es que puedas aprovechar esta buena racha que tendrás gracias a la Superluna. No confíes tus planes a otra persona, hazlo todo callada y cuando ya tengas los resultados en tus manos, pues podrás compartirlos con otros.