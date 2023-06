Dueño de restaurante vetó a clientes por tratar mal a una mesera: “Ella vale más que su dinero”

Preparara una salida para asistir a un restaurante a cenar, en la mayoría de los casos, suele ser una experiencia increíble. Pero, trabajar en uno puede ser bastante complicado, en parte por los cientos de clientes que podrían ser irrespetuosos con quienes los están atendiendo. Así fue la experiencia que vivió Lily Griffith, una camarera inglesa.

Lily Griffith vivió una terrible experiencia mientras atendía a un grupo de hombres en el restaurante donde trabajaba

Lee Skeet es un reconocido chef y dueño de Cora, un restaurante ubicado en Cardiff, Reino Unido. El cocinero es feliz cada vez que atiende a nuevos clientes, pero tristemente le tocó vivir una experiencia desagradable luego que un grupo de hombres trataran de manera irrespetuosa e incluso se atrevieran a tocar sin su consentimiento a Lily, su camarera.

El grupo que cenó en Cora, gastó la cifra de 1.350 dólares en comida, algo inédito en el restaurante. Sin embargo, a Lee le importó poco el dinero cuando se enteró de la humillación que vivió su empleada, por lo que tomó la decisión de vetar al grupo de por vida, informándolo a través de un correo electrónico.

“Quiero agradecerles por venir a mi restaurante hoy. Sé que incluso son la mesa que más ha consumido en nuestra historia (..)Pero Lily, quien tiene 22 años, me contó la manera irrespetuosa que fue tratada por ustedes. Les agradecería nunca más vuelvan a mi restaurante. Lily vale mucho más para mí que su dinero”, escribió Lee en el correo electrónico.

Lee Skeet, dueño del lugar, defendió a Lily y vetó por siempre a las personas del establecimiento

“Por favor mándeme sus datos bancarios para devolverle 1.000 dólares. Los otros 135 dólares de la cuenta se los transferiré directamente a Lily, ya que sería la propina que le corresponde y que ustedes decidieron no darle por sus servicios”, agregó.

Sin embargo, decidió dar marcha atrás y pensarlo mejor. Lee no devolvió el dinero. En su lugar, le dio el dinero directamente a la cuenta bancaria de la camarera.

“Pensándolo bien, reaccioné demasiado rápido y emocionalmente anoche. Lo siento, estaba un poco enojado y protector. No voy a devolver el dinero del cliente. En vez de eso lo he guardado y lo he transferido a Lily”, afirmó.