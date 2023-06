Esposa de víctima del sumergible es criticada por su actitud “tranquila”: esto dijo del accidente

El jueves 22 de junio se confirmó la muerte de Stockton Rush, CEO de OceanGate, Shahzada Dawood, su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet, los cinco tripulantes que realizaban un viaje turístico hacia el Titanic. Días antes (18 de junio) se reportó la desaparición del sumergible Titán en el que iban; apenas había pasado 1 hora 45 minutos de haberse sumergido en el océano.

Cabe destacar que la exploración debía realizarse en aproximadamente 8 horas (dos para descender aproximadamente 3 mil 810 metros, cuatro para hacer el recorrido alrededor del barco y dos para regresar a la superficie), con una reserva de oxígeno de unas 96 horas.

Ocean Gate El submarino Titan durante pruebas antes del incidente (Ocean Gate Sitio Oficial)

El mismo día de la confirmación de muerte, autoridades alertaron el hallazgo de restos del Titán a unos 487.68 metros de la proa del Titanic lo cual llevó a la conclusión de que una falla en el sumergible habría provocado una “implosión catastrófica” que mató instantáneamente a los pasajeros a bordo.

Con el paso de los días, han surgido las historias de los tripulantes, entre sus logros y motivaciones para realizar una exploración tan peligrosa, así como los desgarradores testimonios de sus familias.

Critican a mujer que perdió a su esposo e hijo en el incidente del Titán

Hace unos días se dio a conocer el testimonio de Azmeh Dawood, hermana mayor del empresario paquistaní Shahzada Dawood, una de las victimas mortales. Según dijo a NBC News su sobrino, Suleman, quien viajaba con él, “se sentía aterrorizado” por el viaje para explorar los restos del Titanic pero que había accedido a realizar la exploración para complacer a su padre en su día.

Shahzada Dawood fue un empresario, inversor y filántropo pakistaní y británico. Su familia emprendió numerosas iniciativas de bienestar social, entre éstas un hospital especializado en transplantes ubicado en Karachi llamado “SIUT”.

Ahora ha salido a la luz una entrevista con Christine Dawood, esposa de Shahzada, quien le dijo a la BBC que tanto él como su hijo estaban “muy emocionados” de bajar al fondo del océano para ver los restos del barco hundido.

La señora Dawood habló de cómo fueron los días en los que no sabía nada de ellos.

“Creo que perdí la esperanza cuando pasamos la marca de las 96 horas. Fue entonces cuando le envié un mensaje a mi familia en tierra y dije ‘Me estoy preparando para lo peor’. Pero mi hija no perdió la esperanza hasta que la Guardia Costera llamó y dijo que había encontrado los escombros”.

En un momento, la mujer reveló que su hijo era un gran aficionado al cubo de Rubik por lo que se llevó uno abordo con el fin de romper un récord mundial al completarlo bajo el agua.

Shahzada Dawood El paquistaní y su hijo fueron dos de las víctimas mortales del Titan (Instagram, Ocean Gate Oficial)

Al recordar los momentos finales que tuvo con la familia, Christine dijo que todos se abrazaron y bromearon porque Shahzada estaba muy emocionada por bajar. ‘Era como un niño pequeño. Me alegré por ellos, ya que el dúo padre-hijo quería hacer esto durante mucho, mucho tiempo, dijo.

En redes sociales, internautas cuestionaron la actitud de la señora Dawood pues luce “demasiado tranquila”, además de que su versión es completamente diferente a la que la tía proporcionó días antes.

Tragedia Titan Padre e hijo fallecieron en la tragedia (Instagram)

“Ha pasado tan poco tiempo y se la ve tan entera.. yo no podría”; “Sin llorar?? caray yo estaría sin poder hablar”; “la veo muy fría, no sé”; “Ella se mira muy tranquila relajada como si ellos no estuvieran muerdos”; “Espera... ¿no hay emoción en su voz? sin lágrimas ni nada? todo es un poco incompleto, ¿o solo me siento así?”; “Esto no se siente real ni sincero”, se lee en redes sociales.

Ante esto, otros internautas salieron en su defensa, recordando que “cada quien lidia con el dolor” de diferente manera y que probablemente “está en shock”.

“Creo que cada quien asimila el dolor de diferente manera aparte también creo que tiene que ver con su cultura”; “Ella está tratando de ser fuerte pero hay mucho dolor en ella”; “Su firmeza y serenidad, es propia de personas con crecimiento espiritual, la columna vertebral del ser humano”; “Señores hay que pensar que ella todavía está en una nube ,sabrá dios lo que habrá llorado todos esos días y lo que le queda por llorar”.