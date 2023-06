Horóscopo: La Luna creciente trae un golpe de suerte para estos 5 signos zodiacales

La Luna está en su fase creciente y llenándose de suerte para irradiar a las nacidas bajo los signos de Géminis, Leo, Virgo, Sagitario y Piscis, con excelentes noticias durante estos primeros días del verano.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por fin serás conscientes de cuál es la fuente que detona tu procrastinación y esa apatía que tienes hacia la vida, lo que significa un avance muy importante en tu vida porque podrás enfocarte en resolver este tema y salir de ese hoy, porque tienes que recordar que eres una mujer muy activa y productiva, solo que has perdido un poco la confianza en ti, pero la recuperarás paso a paso y, finalmente, te enfocarás en algo que le dará mucho sentido a tus días.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay buenas noticias que te alegrarán toda la semana y aunque no serás la protagonista, sí te dará mucha emoción que una amiga o un ser querido consiguió la paz y la armonía que necesitaba en su vida. Esto habla de tu nobleza y lo buena que eres con los más allegados. No permita que algunos malos entendidos borren de ti esa esencia que te hace invaluable y única. Pronto llegarán sorpresas gratas para ti.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Será el momento preciso para pedirle al cosmos eso que tanto deseas en materia laboral, ya sea un nuevo empleo, un ascenso, aumento de sueldo o cambio de cargo. Lo cierto es que triunfarás y será el inicio de una nueva etapa en el que tendrás que exigirte más, aunque esto no representará un esfuerzo para ti porque eres dedicada a tus labores. Solo tienes que pedir con mucha fe, incluso, puedes recurrir a algún baño de la buena suerte para este fin de semana.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te estás dando una valiosa oportunidad y no te equivocarás con la elección que harás, porque si algo aprendiste de tu relación pasada, es a ver bien cuáles fueron tus errores y que ahora no estás dispuesta a repetir. Sé feliz sin temor a nada, vive el momento porque son únicos. Mantente siempre como la primera en tu lista de prioridades y no permitas que nadie te subestime o denigre por distintas circunstancias.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Saldrás de la rutina. Te espera un fin de semana de recuentro con amigos o excompañeros de trabajo, quienes te sacarán carcajadas y despejarás un rato la mente de esos problemas que la cotidianidad te regala. No te limites por el dinero, pues con muy poco y con una buena comunicación con ellos lograrás pasar un rato muy agradable. Recuerda todos los días que lloraste y la tristeza habitaba en ti. Llegó el momento de ser feliz.