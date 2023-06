Horóscopo: 4 signos verán afectada su suerte en el dinero tras la llegada de Saturno en retrógrado

Desde la 1:27 de la tarde del pasado sábado 17 de junio, Saturno entró en su fase retrógrada, que se mantendrá por cinco meses aproximadamente, cuando finalice el 4 de noviembre a las 3:03 pm. En este periodo pareciera que el planeta se nueve en dirección contraria a los demás, pero esto se trata de una perspectiva que se tiene desde la Tierra, pero en realidad el cuerpo celeste sigue su movimiento como de costumbre.

Saturno es considerado un planeta lento, ya que su órbita es más amplia y, por lo tanto, tarda más en darle una vuelta completa al sol, y tiene gran influencia en el tiempo, las estructuras, autoridad y la jerarquía. Además rige a Capricornio dándoles mucha estabilidad emocional y autocontrol, a veces los hace percibir como personas crueles y egoístas.

Los que verán afectado su dinero son los signos de Leo, Libra, Capricornio y Acuario.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Deseas impresionar a una recién llegado a tu vida con cosas que sabe que no están a tu alcance. Si realmente quieres causar una excelente percepción en el otro, no lo hagas con dinero porque quedarás sin nada y solo te desfavorecerá. Hazlo con tus habilidades y talento, que esos verdaderamente hablan por ti y por tu capacidad de ser resiliente. El dinero se te irá como la sal en el agua y te quedarás sin nada por estos días duros.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estarás en modo rebelde, odias que te manden como si fueras una soldado, pero rebelarte por estos días podrá reflejarte en tu boleta al final de la quincena o el mes, porque te darán donde más te duele. Así que deberás ser astuta si lo que deseas es reclamar lo justo para ti. Hay otras estrategias con las que igual puedes obtener la atención que necesitas. Hay maneras de pedir las cosas y tienes que apelar a ellas para que tu economía se vea afectada.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Comenzará un periodo de búsqueda de empleo, ya sea porque deseas algo mejor o porque sencillamente te quedarás sin trabajo a finales de junio. Lo que pasará en estos días será un peregrinar para que confíen en ti. El dinero mermará, pero siempre tendrás un comodín que te mantendrá a flote y no permitirá que te hundas en la desesperación. Pero para esto será necesario que, si estás desempleada, no te quedes en los laureles, sino que activamente vayas por el trabajo, sin pausa para que la energía no se estanque.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se vienen cambios importantes que te permitirán sumarte algunos ceros a tus cuentas, lo que dará felicidad. Esto será la recompensa a todo el arduo trabajo que hiciste en el último trimestre del 2022. Eres una mujer muy caritativa, dulce y la vida te dará las gracias por brindarle luz a quienes solo ven sombras. Este dinero será para lo inviertas ti y lo que te hace falta, tienes que pensar más en ti y llegó el momento de hacerlo.