Pese a críticas, Videgaray consoló a Sofía tras su expulsión de ‘La Casa de los Famosos’: nunca la soltó

La sorpresiva salida de La Casa de los Famosos de la conductora de televisión, Sofía Rivera Torres, esposa de Eduardo Videgaray, ha dado mucha tela que cortar.

La estrategia de Rivera de abandonar la habitación del infierno por no estar cómoda con sus compañeros Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho de Nigris para cambiarse a la habitación del cielo, generó incertidumbre entre los participantes y un rechazo de los seguidores del reality show.

Su decisión fue celebrada por su esposo, Eduardo Videgaray, quien destacó la forma como Sofía le dio la vuelta al programa “porque estaba de flojera, cayeron ángeles, ascendieron demonios, se movió la casa y lo volvió algo muchísimo más divertido”.

No hubo un día que Videgaray no expresara palabras de aliento y apoyo a su esposa en las semanas que estuvo en el reality show de Televisa.

Pese a la defensa y explicaciones de Videgaray a los fans de la conductora de su decisión, no logró los votos del público y terminó expulsada de la Casa de los Famosos por la puerta de atrás.

La modelo se convirtió en la segunda eliminada de la competencia al enfrentarse en las votaciones a Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

La mayoría de sus compañeros y del público coincidieron en que el resultado fue justo ya que durante la semana tuvo una controversial actitud.

Videgaray incondicional

El momento fue muy tenso cuando Galilea Montijo confirmó la salida de Sofía Rivera Torres. La cara de su esposo, Eduardo Videgaray, panelista de lujo de La Casa de los Famosos México, fue de tristeza y descontento.

En Instagram con algunas imágenes de Sofía, compartió su reacción con sus millones de seguidores que generó fuertes críticas en algunos y en otros conmovió con su mensaje al apoyar a su esposa en ese momento difícil.

“A veces luz, a veces oscuridad, pero siempre hay que brillar fiel a uno mismo”, escribió Eduardo Videgaray.

Los fans le dejaron claro a Videgaray que Sofía Rivera Torres se equivocó con su estrategia.

“Tristemente ella sola evidenció su hipocresía no merece quedarse”, “Sofia con lo que hace no representa el feminismo, para nada”, “Que bueno que salió Sofía todo el día se la pasaba metiendo ideas a todos”, “¡¡¡Tú me caes muy bien pero tu esposa no jugó bien así que FUERA SOFÍA!!!”, son algunas de las críticas que recibió en la publicación.