Joven que se tatuó el cuerpo desde los 11 años se arrepiente: “Quiero que me perciban diferente”

Cuando se está preadolescente se toman decisiones que en un futuro nos pueden generar algunos problemas. El ejemplo más común es la decisión de tatuarse todo el cuerpo, incluyendo la cara.

Le sucedió a un joven australiano que a los 11 años decidió tatuarse su cuerpo y su rostro, tanto fue su deseo que ya tiene unos 200 tatuajes, 30 de ellos en su cara.

Ethan ‘Modboy’ Bramble es un ejemplo de ello, un hombre de Gold Coast, Australia, que ha sometido a su cuerpo a muchos cambios, como los tatuajes que están por prácticamente todo su cuerpo y rostro (incluyendo sus ojos), la división de su lengua, expansión de sus orejas y escaras en su piel. Hasta se removió el ombligo.

El joven, quien es modelo de Instagram, contó a LADbible que su primer tatuaje se lo hizo a los 12 años, hecho en casa. A los 15 años se hizo uno profesional. Desde los 11 años decidió expandir sus orejas, continuó con cortes en su frente y mejillas, junto con los implantes de silicona con forma de araña en sus manos.

Arrepentido pero buscando solución

Tras largos años sometido a procesos de tatuarse la piel llegó a un total de 200 piezas, siendo aproximadamente 30 en su rostro.

Pero los seres humanos, crecen, maduran y toman decisiones que con el tiempo se arrepienten e Ethan le tocó llegar a ese momento.

No le molestan los patrones que tiene en su cuerpo, pero los de su cara ya no los quiere. “Podría decir que sí me arrepiento de varios tatuajes”, confesó.

¿La razón? “No es solo eso (estética), creo que hay una diferencia entre el arrepentimiento y querer que te perciban de manera diferente. Quiero llevar a mi hija a la escuela y que los otros niños o los papás no se asusten conmigo”, explicó.

Por suerte los avances de la ciencia pueden ayudar a este joven a recuperar su rostro a través de la eliminación laser para retirar varios de los tatuajes.

Pese a ser un proceso muy costoso, está dispuesto a someterse lo que sea necesario para comenzar de cero.