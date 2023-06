Horóscopo: “La mariposa espacial”, el cúmulo de estrellas que le cambiará la vida a estos 5 signos

Son unas 80 millones de estrellas las que brillarán en el firmamento como parte cúmulo abierto M6, o mejor conocido como el cúmulo Mariposa. Este tiene estrellas astronómicamente muy jóvenes y que tienen un brillo azul, exceptuando la más grande cuyo destello es anaranjado y se sitúa en al constelación de Escorpio. Esta maravilla del universo estará bien situada para el ojo humano a partir de este 17 de junio en la media noche según el portal In the Sky.

Los expertos señalan que tendrá mayor visibilidad para el hemisferio sur, los del norte también podrán apreciarla, pero no tan perfectamente. Toda esta maravilla le cambiará la vida a Géminis, Leo, Escorpio, Acuario y Piscis.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estas estrellas especiales llegarán para ayudarte en la economía familiar. A través de sueños se te revelarán estrategias o pasos que debes seguir para poder propiciar o aprovechar las oportunidades que el cosmos te dará. ES posible que también vivas algunas experiencias extrasensoriales y partiendo de estas te guiarás. Sabrás a qué personas acudir por ayuda o consejos, así como el momento exacto para tomar una decisión.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los cambios en tu vida llegarán en el ámbito amoroso, cuando la tranquilidad por fin formen parte de la relación, porque se tienen confianza plena. Él te demostrará que es completamente incondicional y hará que desees casarte y convivir de lleno a su lado. Es una persona muy respetuosa y que le importada todo de ti. Pero si estás soltera, pasarás un momento bastante agradable con un hombre bastante interesante, que te despertará mucha curiosidad.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el trabajo algunas cosas están por salirse de control y esto será básicamente porque alguien olvidó hacer una de sus funciones, lo que colapsará el sistema. Tú deberás mantener la calma porque esto es lo que te permitirá ver la solución y encausar todo rápidamente. Te asociarás con uno de tus colegas más experimentado y entre ambos saldrán al frente. Recibirás un reconocimiento, que abrirá la puerta a la fortuna.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay un reencuentro con una persona del pasado que vendrá a revolucionar tu vida porque te dará una lección que no olvidarás. Es posible que te sientas frustrada o impotente, pero esto será porque tiene razón en todo lo que dice y no sabes cómo asumir tu parte en el asunto. Solo debes reflexionar, ver cuáles han sido tus errores y rectificar. Incluso, no descartes pedir disculpas si realmente es necesario para pasar a una nueva etapa.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te sentirás plena y agradecida con la vida porque te ha presentado muchas oportunidades para realizar lo que deseas. Este sentimiento te dará mucha armonía a tu casa porque las energías estarán equilibradas. Son buenos días para abrirte a la fortuna a través de otras personas que te darán buenos consejos de vida mediante anécdotas que te harán reflexionar. Lo recibirás como un gran tesoro.