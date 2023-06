Horóscopo: La fortuna estará a millón para este 17 y 18 de junio con la conjunción de la Luna y Mercurio

Desde la constelación de Tauro, la Luna y Mercurio se ‘verán cara a cara’ la noche del 16 de junio en un aparente acercamiento desde el punto de vista de la Tierra. El diminuto planeta brillará con mucha magia, mientras que el satélite natural será casi invisible por encontrarse a pocos días de entrar en su fase nueva el próximo 18 de junio.

Todo esto traerá fortuna en el amor, el trabajo y la vida de las nacidas en los signos de Aries, Cáncer, Virgo, Libra y Sagitario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Mercurio hará que tengas el tiempo perfecto para que planifiques muy bien tus nuevas tareas, proyectos, metas o asuntos que deseas culminar por estos días, ya que el nuevo comienzo será con mucha armonía, calma y disciplina. Empezarás por organizar tus finanzas, ponerte más control, así como con los bienes que compartes con otras personas, ya que deseas tener tus cosas propias para tener una mayor tranquilidad y evitar peleas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Verás el amor como un momento divertido, pero sublime a la vez porque tendrás la dicha de compartir con una persona que te hará sentir que todo estará bien, amada, protegida y sobre todo que valora cada pensamiento y acción de ti. Esta será una razón por la que el romanticismos ganará la partida este fin de semana y sacarás tu lado más tierno y sencillo, pero sin dejar a la fiera de lado. Serán excelentes días en pareja.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Resolverás, a través del diálogo, una situación con una personas muy importante en tu vida, quien te decepcionó tras una conducta que nunca pensaste que podría tener hacia ti. Sin embargo, a pesar de todo eso, el amor no mermó porque también estás agradecida eternamente con ella. Lo deseas es cerrar ese capítulo doloroso y la conjunción entre la Luna y Mercurio que lo permitirá, porque esa persona ahora sí está presta a escuchar lo que tienes que decir.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Le prestarás toda la atención al motor de tu cuerpo, tu corazón, porque descubrirás por casualidad que algo no está yendo bien con tu tensión y esto se deberá principalmente a que estás forzando tu máquina. Afortunadamente, no será nada grave y, además, tendrás este fin de semana para descansar como te mereces. Sentirás que recuperas la vitalidad que has perdido en estas últimas semanas. Aprovecha para iniciar de una rutina de ejercicios y comer más balanceado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Sábado y domingo serán tus mejores días para aprender al máximo ya que tu intelecto estará como una esponja, absorbiendo. No dejes pasar esto y apúntate en clases online, busca un curso para los fines de semana y dedícate conocer más. Esto que catapultará a conseguir excelentes experiencias laborales, que te dejarán una buena remuneración económica y ayudarán a concretar algunos asuntos pendientes por falta de dinero.