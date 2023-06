Horóscopo: los números que darán un golpe de suerte en el tercer fin de semana de junio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Serán dos días bastante prósperos, en los que avanzarás con algunos asuntos que tenías retrasados por falta de tiempo y también de interés, puesto que estaba muy enfocada en otro proyecto que no te dejó mucho a pesar del empeño que le pusiste. Número de la suerte: 77.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Vas a invertir en un mueble o un aparato electrónico del que quedaste enamorada. Pese a que para muchos pueda verse como un capricho, pues no lo es, porque te simplificará la vida en el hogar. Solo trata de adquirirlo al contado. Número de la suerte: 41.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hay un encuentro sexual con alguien prohibido, pero que realmente amas. Será el comienzo del final, porque sabes muy bien que todo esto causará daño a todos. Te matará el remordimiento, ya no podrás hacer más nada. No lo repitas, porque habrá consecuencias peligrosas. Número de la suerte: 07.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La melancolía te está matando. Tardaste años en darte cuenta lo que tus seres amados te gritaban a diario para que vieras, para que dieras cariño a otras personas, ahora solo te toca tragar grueso y recordar lo momentos hermosos. Busca el perdón de ellos y el tuyo. Número de la suerte: 63.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tu parte más creativa estará en su máxima potencia con ideas innovadoras y bastante atractiva que cautivará a muchos. Blíndalas y materialízalas para que puedas sacarle provecho. Escucha la crítica constructiva que tu familia quiere hacerle. Número de la suerte: 89.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No sientas vergüenza por tocar temas tabúes en una conversación entre mujeres, pues hay quienes tienen el mismo pensamiento tuyo, pero no se atreven a desafiar a la sociedad para no ser señaladas. Rompe esa barrera y demuestra lo cómoda que te sientes. Número de la suerte: 22.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Presiona tus límites y sal de tu zona de confort, llevas mucho tiempo ahí y te estás acostumbrando. Rétate a conseguir algo que hasta ahora ha sido imposible para ti y demuéstrate que sí puedes conseguirlo. Eres buena para eso. Número de la suerte: 85.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Serás premiada por toda la dedicación que has tenido con algunas personas cercanas en tu vida. El cosmos te regalará eso que tanto anhelas porque realmente te lo has ganado con mucha constancia y altruismo. Número de la suerte: 57.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es hora de fijar tiempo y espacio a esa persona que sientes que te agobia. Sí te gusta mucho, pero en ciertas oportunidades sientes que te agobia con tanta atención. Háblalo, la comunicación es vital, él no es adivino. Número de la suerte: 36.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Aunque no comulgues con el punto de vista de alguno de sus compañeros, tu actuar, razonar y comunicar dirán más de ti que de lo que él pueda hacer. No pierdas ni la clase, ni los estribos, porque al final serán quienes queden mal. Número de la suerte: 40.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Vas a ejercitar la paciencia, porque no tienes otra opción. No tienes el control de la situación y desesperarte solo hará de que tus energías positivas se esfumen en un santiamén. Espera y verás que todo se dará como lo esperas. Número de la suerte: 01.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No puedes quedar esperando a que las personas hagan las cosas, deberás apresurarlas, estar pendiente porque solo tú estás interesada de verdad porque se den, se materialicen. No dejes de presionar hasta conseguirlo. Número de la suerte: 28.