Horóscopo: la Luna y Mercurio en conjunción sellarán el amor antes del 18 de junio a estos 4 signos

El aparente acercamiento visto desde la Tierra, de Mercurio y la Luna será este 16 de junio cuando ambos entren en la constelación de Tauro para dar un toque de suerte a los signos del Tauro, Géminis, Leo y Acuario. Este día, el disco del satélite natural será casi invisible, ya que solo estará dos días de su fase nueva. Mercurio brillará con fuerza, principalmente, poco antes del amanecer, cerca del horizonte.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Soltera: Tienes un pretendiente que no tiene nada que, aparentemente, te traiga. No hay algo en común entre ustedes y esta es la razón por la que no le has dado una oportunidad. Sin embargo, es quien más tiene para ofrecerte una relación como la que estás buscando.

Con pareja: Tu chico está un poco molesto porque no le has dado tanta importancia al sexo en los últimos días como él quiere. Conversa con él y demuéstrale que realmente te encanta, pero que eres un poco diferente a él y tienes otras formas de encender la llama de la pasión.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Soltera: No te quedes con la primera impresión y ahonda más allá porque esa persona es muy interesante, solo que en las circunstancias en la que la conociste no fueron las más justas como para que te mostrara su lado más especial.

Con pareja: Las noches serán de profundas conversaciones que les harán comprender aún más por qué son el uno para el otro. Se confesarán algunos secretos de la infancia que han dolido todos estos años, ya tendrán con quien compartir esas cargas emocionales.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Soltera: En estos momentos no hay chance para las ilusiones amorosas. Dedica tu tiempo a cultivar el amor propio y a regalarte espacios de atención con tus amigos. Si es posible, organiza un paseo o y un viaje con ellos para que esta experiencia resulte aún más positiva e inolvidable.

Con pareja: Serán los días perfectos para agradecer por estar a tu lado cuando más lo necesitaste. No debes esperar una ocasión especial para decirle todo. El tiempo ideal es cuando te salga del corazón y procura hacerlo con una sorpresa que sabes que él también valorará infinitamente.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Soltera: Cupido puede lanzar sus flechas a un compañero de trabajo o persona cercana a ti y a quien nunca has prestado atención. Ahora lo comenzarás a ver de una forma distinta y atractiva. Realmente será algo alucinante para ti.

Con pareja: Si no quieres que la monotonía afecte tu relación, pues trata de cambiar algunas situaciones, propicia salida o actividades distintas en el mes. Hay algunas compañías que ofrecen unos libros con retos para parajes que pudieran servirte.