Horóscopo: El consejo que deben seguir si quieren la suerte a millón en la conjunción de la Luna y Mercurio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es necesario que cambias esa forma de pensar que tienes, es lo que te está limitando. Debes hacerlo en afirmativo, pues así irá cambiando tu pensamiento férreo de escasez por una mentalidad de abundancia. Verás cómo todo comienza a tomar forma para beneficiarte.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Para ser feliz no hace falta tener dinero. Ciertamente tenerlo ayuda mucho, pero se puede encontrar felicidad en otras cosas que ni con todo el dinero podrás comprarlo. Valora la carcajada contagiosa de un bebé, un inigualable atardecer o la mirada sabia de un anciano.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aunque las ofertas para multiplicar tus finanzas puede ser muy muy atractiva, por nada del mundo inviertas todo tu dinero o todo tu tiempo, recuerda que siempre debes guardar algo para ti, para una emergencia. Hay situaciones en los que no se puede entregar el 100%.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Libérate de cualquier deuda. En la medida que puedas págalas para que no tengas responsabilidad monetaria con nadie, pues esa paz mental te ayudará a enfocarte en atraer la prosperidad. Solo endéudate cuando sea realmente necesario.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ser feliz por las cosas buenas que te pasan está bien, pero procura alegrarte por lo que otros puedan alcanzar, por la dicha de quienes amas. No importa si es grande o pequeña, celebra las victorias de quienes tienes a tu lado.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Aunque muchos niegan que la junta no influye, pues cuando se trata de atraer la bonanza y la suerte esto es vital. Rodéate de personas que seas alegres, positivas, resilientes, felices, que inspire, ellas te llevarán de su energía y esto te mantendrá también motivada.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No importa si es pequeño, grande, está en un barrio pobre o vives es una de las mejores urbanizaciones de tu ciudad, lo que realmente vale en tu hogar es cómo lo tienes. La disciplina y la limpieza dentro de este, son el reflejo de cómo llevas tu vida.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Debes ser tu prioridad, tener el primer lugar en tu vida, así tengas padres, hijos y pareja, porque si no tú no puedes darle calidad de nada a otros cuando no te das a ti misma. No es ser egoísta es tener claro que dentro de ti habitas tú y que al final de todo, solo te tienes a ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajas mucho y ardua como para no darte un gusto, incluso aunque raye en el lujo, pero te lo mereces. Sin embargo, trata de que estos caprichos lo pagues de contado y con crédito, porque terminan desajustando tu vida financiera y provocándote un “ratón moral”.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Querer tener el control no siempre es malo, en especial cuando se trata de las finanzas, por tal razón es estupenda idea anotar los egresos, por mínimo que sea, porque te permitirá conocer por cuáles vías se fuga tu dinero y cómo puedes cambiar esa situación.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Muchos tienes la mala costumbre de botar las monedas de muy baja denominación que se encuentran en el piso. Por nada del mundo hagas esto, el dinero se va, puede demorar en regresar. Valóralo porque al final, juntando moneda por moneda puedes servirte en el momento más oportuno.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No dudes en compartir lo bueno que tienes, tu conocimiento, tus alegrías, porque ayudar a otros expande tus horizontes y atrae toda la energía positiva hacia ti. Además, de que permite también aprender de ellos, quienes harán lo mismo contigo.