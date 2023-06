Los 5 signos que tendrán la mala suerte a millón con la conjunción de la Luna y Júpiter del 12 al 16 de junio

A las 12:30 de la madrugada (hora de Ciudad de México) de este 14 de junio, Júpiter y la Luna entrarán en la constelación de Aries para dar pie a la conjunción entre ambos, evento que durará unas cinco horas antes del amanecer, tiempo en el que se podrá observa la intensidad con la que brillará Júpiter al lado del satélite natural, que estará en un 15,5% de su fase.

Esta danza no será nada productiva para los signos de Aries, Leo, Libra, Escorpio y Capricornio, porque les traerá mala suerte.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Lo más recomendable para estos estos cinco días es que trates de usar lo menos que puedas cualquier equipo tecnológico que no te pertenezca porque las puedes malograr y tendrás algo nuevo, pese al tiempo que tenga de uso, por mala suerte se dañará en tus manos y eres la responsable. Procura comprar tus propios artefactos. Eres una mujer muy responsable y por supuesto que asumirás el gasto, pero lo ideal es que ese dinero no se diluya.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Perderás dinero y eso es grave, no solo porque tus arcas están vacías, sino porque empeorará la deuda que tienes con esa persona con quien no quieres quedar mal bajo ninguna circunstancia. Cuida tus contraseñas y no aceptes ayuda al ir al cajero automático, o darle clic a cualquier enlace que te compartan, aunque conozcas al remitente, porque caerás muy fácil y luego solo tendrás que llorar y lamentarte porque no podrás hacer nada al respecto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La suerte no estará de tu lado por estos días, así que por lo menos trata de blindar con un talismán la poca que te queda. Las energías de quienes te tienen envidia tendrán un efecto negativo en ti, pues si tienes un negocio, la clientela estará ausente y si eres empleado, es posible que tengas un gran encontronazo con tus superiores, por malos entendidos generados por personas que están metiendo cizaña en su cabeza.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por tratar de hacer las cosas rápidas y salir antes de lo previsto de tu empleo, pasarás por alto algunas asignaciones que podrán traerte serios dolores de cabeza y tendrás que emplear más tiempo del que deseabas para poder resolver todo y tener buenos resultados. Al final de la semana, te perderás de un evento muy importante para algún familiar o ser querido que esperaba con ansias que estuvieras entre el público. Tendrás que arreglártelas de otra forma si no quieres romperle el corazón de tristeza y decepción a tu ser amado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Una salida de noche quizá te puede parecer una excelente forma de despejar tu mente y recargar energía, pero realmente será todo lo contrario, porque tienes grandes probabilidades de que seas víctima del hampa o que pierdas algo realmente importante que está relacionada con información trascendental. Lo que empezará como un rato ameno y divertido se convertirá en un momento de susto, tensión y pérdida. Así que trata de ser precavida.