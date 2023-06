Los 5 signos del zodiaco que nunca perderían su dignidad por amor

El amor es una de las fuerzas más poderosas del mundo, un sentimiento por el que casi todos son capaces de hacer cosas y vivir experiencias inimaginables, ya que su dominio es tan grande que es capaz de transformar todo a tu paso.

Sin embargo, cuando este sentimiento se agota, principalmente, en uno de los integrantes de la pareja, trae consigo gran dolor, desesperación, desolación y un puñado más de emociones negativas que, cuando no se cuenta con la madurez espiritual, puede sumergir a la persona en un profundo hoyo, donde son capaces de perder hasta dignidad solo por volverse a sentir amado por alguien que ya no quiere o, peor aún, ya no los valora.

¿Cómo sé si he pedido la dignidad? Pues cuando deja que otro la manipule a su antojo, cuando lleva al subsuelo su autoestima, o cuando se menosprecia para conseguir atención. Se considera poco atractiva, que nadie más se fijará en ella, que la felicidad está en otra persona y no dentro de ella, deja de lado todas las actividades importantes de su vida solo para centrarse en el otro.

Pero hay cinco mujeres del horóscopo que no importa que tan fuerte sea la tormenta amorosa que están viviendo, pues ellas sencillamente no se rebajarán para seguir detrás del dolor.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estas mujeres de fuegos son aguerridas, fuertes y están seguras de ellas, por lo que cuando se enfrentan al fin del amor, no capaces de llorar hasta más no poder, pero no se rebajan a pedir segundas oportunidades, porque están conscientes de que han entregado lo mejor de ellas y si ese alguien no lo supo valorar, pues ellas sí. Ellas buscan refugio en sus amigos, quienes la contienen. Esta es una de las razones por la que sus exparejas luego regresan pidiendo perdón.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El dolor podrá ser irritante y desgarrador, pero el orgullo mantiene vivas y circunspecta a las mujeres de Tauro, porque no dejarán de lado todo lo que por años le costó construir para entregarlo a un ser que ya no desea su vida con ellas. No solo dan la cara por el sentimiento que tienen, también pelean por todo lo material que consiguieron juntos como pareja. Estarán dolidas, pero no son tontas. Siempre las verán regias, porque les gusta tener el control.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Para estas chicas el hoyo se limita a llorar y aceptar que se acabó, pero no a rebajarse, a rogar para pedir segundas oportunidades. Si se terminó, pues buscarán la forma de aprender de sus errores, vivir su duelo y elegir mejor para la próxima oportunidad que les dé Cupido. No se guardan nada y recuerdan todo, por esto que al terminarlas, te secarán hasta el último “trapito sucio”. Son unas guerreras indetenibles.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Acabarle la ilusión a una mujer de Escorpio con una traición en lo peor que puede pasarle a la otra persona, pues sencillamente muere en el acto para ellas. Ya no hay nada que buscar en una relación sin futuro. Sí lloran, sí gritan y buscan drenar su frustración de mil formar positivas, pero jamás las verán diciendo que están feas o tratando de buscar su felicidad fuera de ellas mismas. A veces se pasan de duras, pero es una coraza que usan para verse como vulnerables.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si las mujeres de los otros signos te impresionaron, pues las nacidas en esta constelación no serán la excepción. Ellas trabajan constantemente en su autoestima, porque han vivido grandes y tormentosas experiencias que las han hecho madurar, por lo que es quien quiere, sino quien puede. Ellas piensan siempre en su bienestar y en el de los seres que dependen de ella, pero aún así siempre se pone en primer lugar. Muchos las llaman egoístas, pero esto es lo que las mantiene en pie en las batallas del desamor.