Venus en el cúmulo Colmena explotará la suerte en el amor y las finanzas a estos signos del horóscopo chino

El planeta Venus se adentrará en el cúmulo de estrellas llamado Colmena para llenar de suerte a las nacidas en los años del Conejo, Caballo, Mono y Cerdo, este 12 y 13 de junio.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Amor: Una mujer que te ama con locura quiere comunicarse más seguido contigo, pero no sabe cómo pedírtelo, piensa que te estorbará, por eso le avergüenza decirte. Descubrirás quién es y, entonces, sí podrás darle luz verde para que pueda hablarte cuando lo desee.

Finanzas: Te llegará la oportunidad de oro de adquirir unos electrodomésticos a precios muy bajos o para pagar en muy cómodas cuotas. No la desaproveches y tómalo, porque el cosmos te dará las herramientas para que consigas los medios que te generen ingresos monetarios para saldar rápido esa deuda.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Amor: Tus amigos te están esperando desde rato para compartir una noche formidable de anécdotas y buenas recuerdos. Apúntate y date ese mimo, esa escapada para que te llenes de la buena vibra que ellos tienes para regalarte.

Finanzas: Alguien cometerá un error monetario que te beneficiará enormemente, aunque para esa persona será un mal día. No lograrás identificar de donde provendrá tu dicha, y eso es lo que impedirá devolver lo que por equivocación te darán. Sin embargo, no estaría descabellado que busques asesoría legal para evitar males mayores a futuro.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amor: Una conversación con un niño muy amado por ti te hará sentir la mujer más especial de la vida, porque ese pequeñín, desde su inocencia, sí ve en ti cada uno de tus grandes dones que los adultos no han logrado identificar. Además, de que su verdad te fortalece la autoestima.

Finanzas: Tienes que vivir esta etapa en la que estás. No se trata de ser austera, sino de saber economizar si realmente deseas alcanzar muy pronto tu gran meta, que ya está cambiando para convertirse en una gran necesidad. Ya tendrás tiempo para darte algún lujo o salir a despejar tu mente como estás acostumbrada a hacerlo, sin limitaciones económicas.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Amor: Hay calma en el hogar, los miedos se disiparán yd arán la bienvenida a la confianza, que se encargará de formar un lazo inquebrantable por un buen tiempo. Serán el complemento del otro y estos los hará sentir únicos y amados, pero sin olvidar que ustedes mismos son la fuente de su propia felicidad.

Finanzas: La organización que has tenido hasta ahora te permitirá darte un lujo o comprar algo que antes no estaba a tu alcance, de esta forma mejorarás algún aspecto de tu vida cotidiana. No pierdas este saludable hábito económico que terminará por darte grandes satisfacciones.