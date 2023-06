Horóscopo: la lluvia de estrellas dará suerte en el trabajo a 6 signos del zodiaco la segunda semana de junio de 2023

Del 12 al 18 de junio la suerte se activará al 100% para darle un cambio positivo a las nacidas en los signos de Aries, Cáncer, Leo, Escorpio y Capricornio, pues la lluvia de estrellas Ariétidas Diurnas y alcanzará su pico este 11 de junio. Una de sus diferencias con las otras, es que estas se pueden ver durante el día porque son muy fuertes.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Con empleo: La próxima semana será reconocida por todo lo que has logrado en tu trabajo, algo que te motivará aún más para continuar haciendo las cosas bien. Además, todos los malos entendidos que surgieron durante un proyecto será resueltos.

Sin empleo: Tienes que saber cuánto vales y buscar una cifra justa y que también pueda competir ene el mercado. No des una cifra exacta, por el contrario, juega con rangos de salarios para que puedas negociar y cerciórate de ese sueldo se ajusta al puesto, porque puedes estar pidiendo mucho menos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Con empleo: Tomarás una decisión muy importante por el bienestar no solo tuyo, sino también de tu familia, porque las cosas comenzarán a mejorar cada vez más rápido si eliges la alternativa correcta, pero hazlo con detenimiento y pensando en todos los pro y contra.

Sin empleo: Por fin alguien verá todo el potencial que tienes a pesar de que no cuentas con experiencia laboral en esa área. Tus potencialidades blandas son tu mayor habilidad al momento de ejecutar un trabajo y lo que siempre te permite tener buenos resultados.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con empleo: Se viene un gran evento en tu empresa o que la compañía patrocinará, por lo que serás quien lidere esta responsabilidad. Echa a un lado tu síndrome del impostor porque realmente cuentas con todo lo necesario para llevar a buen término este acto tan importante para todos.

Sin empleo: Te sentirás libre porque ya no tendrás que pensar tanto, las exigencias en tu nuevo puesto estarán más relacionadas con el físico, por lo que deberás fortalecerlo con ejercicios que te brinden mayor resistencia.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Con empleo: Se anunciarán medidas fuertes y un poco austeras, pero no te preocupes porque tú saldrás beneficiada en todo este asunto, aunque algunos de tus compañeros más cercanos no. Que esto no te haga sentir mal, ya que tu inmunidad se deberá a tus éxito.

Sin empleo: Tu currículum captó la atención de una mujer muy poderosa, pero no hay un vacante para que ingreses de inmediato. Solo debes tener paciencia, puesto que la gran llamada es posible que se ejecute antes de que termine el semestre.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Con empleo: A inicios del año pusiste todo un empeño en algunas acciones, por lo que llegó la hora de sentarte a ver los frutos de tus sacrificios y buenas estrategias. Te sentirás orgullosa de ti, porque para esto empleaste mucho tiempo que le sacrificaste a tu familia.

Sin empleo: Alguien te invitará a que le colabores, pero de forma intermitente. algo que te cae muy bien porque vas aadquirir más experiencia en este rubro y expandirás tus horizontes. No te cierres a aprender, no lo veas como una humillación, sino como la oportunidad de resaltar.