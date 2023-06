Horóscopo chino: los números y colores que potencializarán tu suerte el 9, 10 y 11 de junio

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

El equilibrio se perderá tras una discusión con la pareja, los hijos o algún familiar muy cercano, que insiste en tener la razón en un tema en el que tú la tienes. Esta discusión se puede tornar hiriente. Los ánimos estarán caldeados por estos días. Color: rojo. Número de la suerte: 46.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Algunas actividades te generarán un ingreso extra de dinero, que no tenías previsto. Agradece a Dios por esta fortuna, para que se multiplique y puedas finiquitar ese trámite que tienes paralizado por inconvenientes monetarios. Color: marrón. Número de la suerte: 18.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Hay mucho trabajo y quedarás muy cansada, así que deberás darle descanso al cuerpo para que puedas reponer energías y continuar la próxima semana con mucho más entusiasmo y dinamismo a tus actividades. Color: blanco. Número de la suerte: 23.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Usa uno de estos días para planear una escapada con tu pareja, ya que la monotonía les está afectando su relación, en especial el tema sexual. Han tenido muchas trabas para disfrutarse con tranquilidad y pasión. Corrijan esto. Color: lila. Número de la suerte: 87.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Eso que tanto planeaste desde hace meses no saldrá exactamente como lo pensaste, así que tendrás que conformarte con cómo se den las cosas y disfrutar de esto, porque al final lo que interesa es pasar un rato inolvidable: Color: celeste. Número de la suerte: 55.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Utilizarás todo tu conocimiento a favor, para callar a esa persona que le encanta presumir que es el mejor y que es el dueño absoluto de la verdad. Desde tu humildad le harás saber que está errado y serás elogiada por todos. Color: azul. Número de la suerte: 20.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Es importante que debes muy claro cuáles son tus límites y no te dé vergüenza hacerlos respetar, porque sencillamente hay personas que son abusadoras y les cuesta procesar que deben detenerse cuando alguien se los pide. Color: coral. Número de la suerte: 61.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Tendrás que orden en tu habitación porque las energías están dispersas y esto es lo que está entorpeciendo en que la fortuna llegue hasta ti como te lo mereces. Bota o regala lo que ya no uses, descarta lo que esté roto. Color: negro. Número de la suerte: 76.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Un poco de pasión a tu vida no le caería nada mal. Has dejado que el trabajo te absorba y así como la maternidad y otras responsabilidades, mientras que tú vas quedando de última. No le des larga al asunto y busca a tu pareja. Color: amarillo. Número de la suerte: 89.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La diplomacia será tu mejor aliada en un rollo que se iniciará en tu puesto de trabajo. Solo observa y calla, habla y responde estrictamente lo necesario, con esto te evitarás entrar en una guerra en la que no has sido invitada. Color: morado. Número de la suerte: 90.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La comunicación es la mejor herramienta para solucionar algunos problemas que estás enfrentando con tu pareja en el plano sexual. Él sabrá entender que no funcionas de la misma manera que él, pero para eso lo debes conversar y no suponer. Color: verde menta. Número de la suerte: 85.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Es necesario que cambies tu opinión sobre una persona muy cercana a ti porque realmente no te has dado la oportunidad de conocerla, solo la has juzgado, cuando en realidad tiene mucho para aportar a tu vida. Color: anaranjado. Número de la suerte: 37.