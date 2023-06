Horóscopo chino: Un estallido de mala suerte llegará a estos signos cuando la Luna se alinee con Saturno

La Luna de fresa le dio la bienvenida a junio, mes que estará lleno de conjunciones en el que nuestro satélite natural tendrá su protagonismo. El primero de ellos se desarrollará el próximo 9 de junio, cuando Saturno y la Luna esté aparentemente juntos con mayor, algo que se apreciará con mayor claridad cerca de la media noche. Sin embargo, este evento astronómico estará precedido por una racha de mala suerte para los signos Rata, Tigre, Dragón, Caballo y Gallo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Presta atención a todas las señales que tu cuerpo te está dando, porque últimamente estás muy descuidada con tu bienestar por enfocarte en otras responsabilidades como el hogar, la familia, el trabajo y las finanzas, pero olvidas que nada de eso seguirá siendo posible si realmente no cuidas tu salud.

Hazte un chequeo, pon atención a ese dolor de cabeza y algunos hematomas que no recuerdas cómo te los hiciste. El cuerpo es tu máquina de trabajo, es tu todo y debes darle lo que pide. Descansa y cuida la alimentación. Has tenido algunos excesos.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Respalda todo lo que hayas hecho de ese informe, trabajo o proyecto en el que has invertido mucho tiempo e, incluso, dinero, porque puedes sufrir una pérdida de información, que te hará retroceder por completo y llevarte un gran regaño, amonestación o, peor aún, te puede dejar en la calle.

No seas tan confiada, porque no sabes realmente quién es que desea sabotearte, hacerte daño solo por mero placer de verte sufrir, pues no le agrada el liderazgo innato que tienes, esa facilidad de conexión que tienes con los demás y que te hace encantadora.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Si realmente quieres avanzar tendrás que pararte de donde estás y dejar de estar culpando a los demás de las fallas que has tenido en tu vida. No puedes continuar en esa cómoda posición de irresponsabilidad propia. Si en las próximas semanas no tomas acciones concretas para levantar tu vida, verás cómo entrarás en una espiral de decadencia.

De esta de será muy muy difícil salir porque estás acostumbrada al mínimo esfuerzo, pues muchas veces tuviste la fortuna en tus manos, mas ahora no será así. Cambia y realmente deseas alejar la mala suerte de tu vida.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Las peleas no cesarán en tu entorno, en especial con tu pareja o un hombre muy poderoso e importante para ti. Esto será porque quiere imponerte algunos modelos de pensamientos con los que no estás de acuerdo y hacerle frente te dejará cansada porque su energía es muy tóxica.

Elige bien las batallas que deseas pelear, porque hay algunas que no valen la pena, ya que no se cambiará nada, solo que se sigan reafirmando creencias por parte de ambos y alimentando los malos sentimientos del uno hacia el otro.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Trata de ir acompañada a ciertos lugares porque el acoso te acecha. Si estás buscando empleo, asiste acompañada a las entrevistas de trabajo porque te estás exponiendo a un peligro inminente. Cuida muy bien a quién le recibes una simple bebida. Hay mucha maldad en la calle y tu suerte no te acompaña por estos días.

Mantente en alerta y procura no desplazarte por lugares oscuros o pocos transitados, así como no andar exhibiendo tus objetos personales de gran valor.