Hombre vuela en primera clase y deja a su esposa e hijos en clase económica: “Es motivo de divorcio”

Cuando una pareja decide casarse y tener hijos, las prioridades para cada uno cambian. Viajar lo deben hacer juntos para compartir el cuidado de la familia.

Pero resulta que una mujer estadounidense molesta y que no proporcionó su nombre, contó a un diario lo que había sucedido a ella y a sus niños con su esposo en un vuelo.

La mujer le relató la situación a Kwame Anthony Appiah, un filósofo y columnista del diario The New York Times, quien publica en el boletín The Ethicist, donde da consejos de cómo lidiar con problemas de la vida y específicamente sobre los asuntos morales.

Ella contó que, en un viaje reciente con su familia, su esposo decidió comprar boletos para asientos primera clase, mientras la dejó a ella y sus hijos en clase turista, donde claramente no se cuentan con las mismas comodidades.

Hombre vuela en primera clase y deja a su esposa e hijos en clase económica (Foto: Unsplash)

“A mi esposo le encanta viajar y siempre paga o busca una mejora en la cabina de primera clase. Cuando viajamos con nuestros hijos, él mismo se compra un pasaje en primera clase y nos pone en turista o turista plus. Incluso hizo esto recientemente en un vuelo nocturno a París”, contó la mujer.

“Justifica volar solo en primera clase por el costo y el hecho de que nuestros hijos (de 12 y 16 años) podrían sentirse solos si viajara primero con él y los dejara en la cabina trasera. Siento que esto es injusto. No creo que a nuestros hijos les importe si estuvieran en Economy Plus y mi esposo y yo nos sentáramos juntos en primera clase. ¿Es injusto de mi parte querer esto?”, agregó.

Divorcio ya

Incluso, para no lidiar con la incomodidad de irse en un buen asiento y enviar a su familia a unos de menor calidad, el hombre sugirió que volaran en aviones diferentes, pero nunca parecía recular en su decisión un tanto individualista, reseñó el portal Upsocl.

“Mi esposo sugirió viajar solo en un vuelo diferente al nuestro para que no nos sintamos mal por la disparidad, pero esto realmente no aborda ni resuelve el problema del egoísmo inherente en su forma de pensar. ¿Me equivoco? Estamos felices de viajar y nos encanta ir a lugares juntos, pero aun así es muy extraño”, expresó la mujer.

Muchos internautas le aconsejaron divorciarse, así como lo hizo la columnista del Independent, Lydia Polgreen. “Esto es motivo para el divorcio inmediato”, escribió.