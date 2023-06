Erik Rubín en un proceso legal que puede arrastrar a su hija mayor: “Tengo todo a mi favor”

El ex Timbiriche, Erik Rubín, no está pasando su mejor momento en el plano personal. Su separación de Andrea Legarreta, madre de sus dos hijas, Mía y Nina, no ha sido fácil de superar, aun cuando ambos aseguran que esta es una prueba que van a superar.

Pero ahora Rubín enfrenta una nueva situación, esta vez en el plano profesional con su nuevo espectáculo musical Cumbia Machine, donde su hija mayor, Mía, es una de las artistas principales.

Según la revista People, la expareja de Legarreta podría estar inmerso en un problema legal y arrastrar a su hija con él.

La pelea por un nombre

Resulta que, como parte del elenco del musical, está la Internacional Sonora Santanera; la cual, tiene un conflicto legal porque los dueños del nombre de este grupo, Sonora Santanera, de Carlos Colorado, no permiten que nadie más use ese nombre.

Según la información que rodó hace unas semanas en los medios de comunicación es que el exintegrante de Timbiriche estaría envuelto en una controversia sobre la disputa que existe entre La Sonora Santanera con María Fernanda y La Única, Internacional Sonora Santanera por los derechos del nombre.

Rubín contrató a la Internacional Sonora Satanera para el musical Cumbia Machine un proyecto que creó junto a su ahora expareja, Andrea Legarreta.

Resulta que ambos grupos musicales habían estado disputando los derechos del nombre durante varios años. Finalmente, La Sonora Santanera con María Fernanda obtuvo la victoria en la corte y por lo tanto estaría preparando una demanda contra Rubín, ya que él continuó realizando presentaciones junto a su hija Mía Rubín, a pesar de haber sido notificado sobre la situación entre las agrupaciones.

“Tengo todos los derechos”

Erik decidió salir al paso a esta situación y dijo al programa Ventaneando que se deslindó de la supuesta demanda por parte de la Sonora original y afirmó que La Única, Internacional Sonora Santanera sigue existiendo.

“Tengo un contrato con [los miembros de la Internacional Sonora Santanera], donde me firmaron que tienen todo el derecho para usar el nombre (…) No tienen manera de afectarme en lo más mínimo porque ¿yo qué?”, aclaró.

Precisó que lo que sucede con la agrupación, no es asunto que le competa. “La Sonora [Santanera] sigue; ellos siguen. Ahora lo que van a ver es la parte del nombre, que no se va a poder usar ese nombre. Sé que es algo, de lo cual, tienen un pleito casado desde hace años. Uno se apresura y agarra los derechos. Eso es bronca de ellos”.

Erik Rubín dejó claro que su proyecto musical Cumbia Machine continúa y que seguirá presentándose junto a su hija Mía y nuevos integrantes del espectáculo.