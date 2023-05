Horóscopo: Descubre cómo será la suerte de Escorpio, Sagitario y Capricornio en junio

Hasta este 4 de junio la vida traerá algunas sorpresas a los signos de Escorpio, Sagitario y Capricornio, pues el dinero llegará, así como oportunidad para concretar una meta. Deberán fijar límites.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Amor: Para esta primera semana se esperan días de melancolía porque algunas discusiones harán que se hable desde la rabia, lo que herirá los sentimientos de los involucrados y ya no habrá forma de dar marcha atrás con eso que se quebrará.

Dinero: Por fin te llegará un dinero relacionado con tu trabajo, que te adeudaban desde hace unos meses. Debes saberlos gastar o invertir para que no quedes en cero, ya que más adelante es posible que lo necesites. Trata de saldar las deudas parar que no gastes más dinero en intereses.

Trabajo: Te sentirás explotada porque te asignarás muchas tareas ala vez con el mismo grado de responsabilidad. Deberás ponerle un freno a las situaciones, para que no colapses y ellos no conozcan el lado más perverso de ti, y al final termines perjudicada porque no te reconocerán nada.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Hay reunión con una amiga que te dirá unas cuantas verdades porque estás completamente ciega por esa codependencia emocional. Recuerda que ella no quien está viviendo esa situación, eres tú o tu situación, así que lo mejor será que tomes consejos. Así conservarás una amiga y tendrás paz.

Dinero: Endéudate, pero debes saberlo hacer. Este es el momento en el que puedes adquirir algunos bienes a través del crédito y no puedes desaprovecharlo., Quizá en el momento te cueste un poco, pero saber que es tuyo te dará ánimos.

Trabajo: No le prestes atención a esas personas que quieren bajarte el ánimo con sus comentarios. Refúgiate en tus buenas energías y esperanzas porque serán tu motor para continuar sin ningún problema. Esta semanas vas a triunfar, conseguirás lo que te propongas y le darás una lección a ellos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Amor: Es momento para que te dediques el tiempo que no te ha tomado. Descansa como debes para que recuperes las energías que gastaste estas dos últimas semanas. Sería grandioso que pagues por una sesión de masajes y te relajes, ya que te lo mereces.

Dinero: Hallarás la forma de tener ese monto que te hace falta para completar la meta que tienes en frente. Un hombre de unos 56 años te ayudará en eso. Será quien te guíe hasta donde está lo que necesitas. No te desesperes y analiza la situación con detenimiento, porque ahí estará el dinero.

Trabajo: Las cosas van a mejorar poco a poco. Quizá ahora te sientas agobiada por no puedes resolver de una vez, pero deberás tener mucha paciencia y mientras tanto buscar las herramientas y conocimientos necesarios que te permitirán ir avanzando y resolviendo problemas uno a uno.