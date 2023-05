Horóscopo: Los 5 signos que tendrán la suerte a millón del 22 al 28 de mayo

Esta semana, del 22 al 28 de mayo, será de gran espiritualidad para las mujeres de los signos de Aries. Leo, Libra, Capricornio y Piscis, quienes encontrarán el equilibrio que están buscando, sanarán heridas y conseguirán amar sublimemente.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estás en tu mejor momento, a pesar de ciertas dificultades, porque te sientes equilibrada mental y emocionalmente. Aquí radica tu fortaleza y está impidiendo que las malas energías que rodean tu entorno penetren esa aura de buena vibra que has creado alrededor de ti y de quienes amas. Sigue así, piensa en positivo, continua transforman las frases en afirmaciones y decretos porque estas cada vez más le quitan poder a lo dañino y las vicisitudes. Ya sufriste mucho y ahora te toca que verle la cara sonriente a la vida.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Por fin comenzarás a entenderte con ese hombre que tanto te importa. Cada uno está bajando la guardia y están dispuestos dejar ver su fragilidad, su alma al desnudo con todas las heridas que ambos se han hecho con el transcurrir del tiempo. No se tratará de un momento de vulnerabilidad, sino de sensatez como nunca lo han vivido. Será el inicio de una etapa de calma y reconocimiento del otro, que traerá paz a ambos. ¡Vaya suerte!.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Aunque aún hay peligro de ser despedida del trabajo, es muy probable que seas unas de las últimas y esa lealtad que has mostrado todo este tiempo será una grandiosa carta que usará a tu favor para proyectarte a futuro y conseguir algo muchísimo mejor, muy posible en el área que tienes más conocimiento y en el que te sientes cómoda. Te valorarán y eso te hará sentir muy bien. Todo esto se debe a la forma en cómo estás tomando cada cosa que está pasando actualmente en tu vida financiera.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Conocerás al amor de tu vida. Será una persona maravillosa que te mostrará todo su mundo y quedarás maravillada con su sencillez, honradez y naturalidad, pero él también se quedará atónito con todo lo que tienes para ofrecer. Ambos vienen de relaciones que les quebró y se convertirán en la oportunidad que ambos necesitan para volver a creer en el amor y recuperar la confianza en la pareja. No importa si estás actualmente estás con una pareja, esta persona será realmente como tu alma gemela.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Confrontarás a un familiar, pero no para alterar tu paz o la de él, sino para cerrar un ciclo que trajo mucho dolor y ya no deseas seguir en el mismo círculo vicioso y dañino. Quieres recuperar la calma y la fe que tenías puestas en esa persona, que además fue tu pilar en tus primeros años de vida. Lo mejor que traerá esta semana es que lo lograrás, podrás volver a mirar a los ojos no sentir nada malo en tu corazón, solo amor y agradecimiento.