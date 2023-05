Horóscopo chino: la suerte cambairá para estos 4 signos gracias a la conjunción de Marte

En las primeras horas del martes 23 de mayo, Marte convergerá junto con Venus y la Luna para dar un hermoso espectáculo que se podrá apreciar a simple vista, mientras no haya contaminación lumínica. A esto se añadirá la presencia de las constelaciones de Cástor y Pólux, que pertenecen a Géminis, y que estarán cerca del nuestro satélite.

Esto augura cambios para cinco signos en el horóscopo oriental del Buey, Tigre, Caballo y Gallo, quienes tendrán que cuidar las finanzas y no caer en las provocaciones de un iracundo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Estos días estarás muy desmotivada porque sientes que te no valoran, ni el hogar ni el trabajo. Por esto estarás pensando una y otra aspectos negativos de tu vida, que solo hacen reafirmarte ese erróneo pensamiento de que no vales nada. Si siente que realmente no te dan el lugar que mereces, pues sal de allí y buscan algo mejor, pero si crees que solo es cuestión de malos entendidos, pues comienza a hacer otras actividades para centrar tu mente en cosas positivas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Todo podría cambiar drásticamente en tu vida en tan solo un segundo si no eres capaz de manejar tus emociones e impulsos. Alguien iracundo te provocará con una verborrea insolente. Si de verdad quieres mantener tu vida tranquila como hasta ahora, pues lo mejor será callar como buena sabia que eres. A veces ignorar dice mucho más que mil palabras. No caigas en la tentación, pero tampoco vayas a dar la espalda. Esa persona estará en un momento de irracionalidad.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Deberás ser prudente con tu dinero porque es posible que comiences a gastar como loca sin darte cuenta que queda poco y aún te falta para cobrar. No derroches el dinero y apégate a tu presupuesto para alcanzar las metas que tienes pendientes, en especial, una relacionada con algo material. Pon en resguardo tus finanzas, ya que también te pudiera cobrar una comisión bancaria elevada y que no estaba en tu cuenta. Lo mejor es que seas precavida.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Las preocupaciones llegarán de la mano de un niño o un adolescente, que te indicará algunos eventos que están ocurriendo en su entorno, posiblemente escolar, que te dejará angustiada porque no tienes la capacidad para defender y proteger en esos espacios. Pero tendrás que cambiar la metodología para que puedas fortalecer su autoestima, esa será la mejor arma que podrás darte a este pariente tuyo, porque es tan poderosa que no cualquiera podrá derrumbarla.