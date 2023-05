Horóscopo: 5 signos tendrán un golpe de suerte gracias a la conjunción de Venus con la Luna

Este 22 mayo, cerca de la medianoche Venus y Marte estarán en conjunción con la Luna, evento astronómico que se extenderá hasta las primeras horas del 23 de mayo. Esto será una aparente alineación de los planetas con respecto a perspectiva de la Tierra, aunque en realidad la distancia entre ellos sea abismal. Esta conjunción traerá suerte para las nacidas en las constelaciones de Géminis, Cáncer, Leo, Escorpio y Sagitario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No dejes de soñar porque estás muy cerca de empezar ese proceso para concretar una de tus metas más anheladas desde hace varios años. Contarás con la ayuda de alguien muy querido, que sabe muy bien cuánto anhelas esto. Es posible que te lleves una grata sorpresa. Muchas personas que están a tu alrededor quieren darte un gran regalo, porque están conscientes de que derramaste muchas lágrimas en el pasado. Te sentirás afortunada porque te darás cuenta de que no solo conseguirás tu objetivo, sino que cuentas con personas muy especiales en tu vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La distancia no es impedimento para amarse, incluso, a veces fortalece las relaciones y este será tu caso. Si realmente ya estás con alguien, pues no te agobies por el tiempo que no puedan pasar juntos, porque esa persona te ama mucho y los pocos minutos que tenga disponible te los dedicará con la mayor calidad que pueda darte. Mientras que si estás soltera, quizá consigas el amor en una persona que se encuentra en otra parte del mundo, pero que aún así cree en este sentimiento hermoso que siente hacia ti. No subestimes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Se te presentará la oportunidad de congraciarte con alguien a quien amas profundamente y en este momento el cosmos te dará todo lo que necesitas para que lo hagas a tus anchas y te sientas satisfecha por devolverte con algunos presentes lo que tanto esa persona ha hecho por ti. Será bienvenido y dibujarás sonrisas, pero también algo de nostalgia, pero el destino les tiene algo bueno preparado para ustedes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tendrás gran cantidad de energía para comenzar un grandioso plan de negocio, que te llevará a independizarte en materia laboral y comenzar a ser tu propia jefa, porque serás tú quien tomes las decisiones. Ya no habrá tiempo de más para otro que no valora, porque todo está listo para que tú emprendas y comiences a ganar dinero y reconocimiento, tanto en el sector como en las redes sociales. Solo necesitas creer y apostar más en ti y tus talentos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Encontrarás un gran tesoro en una persona. Una amistad invaluable y duradera. En el pasado confiaste en las personas equivocadas y eso te ha hecho cuestionar si realmente hay amigos, pero la vida te demostrará que sí se hay personas formidables y pueden llegar a convertirse en una parte importante de ti, en tu familia. No te cierres y date la oportunidad de vivir de nuevo esa experiencia. Puedes empezar poco a poco, no es necesario contar todo. Es muy seguro que luego sean inseparables.