Horóscopo: La Luna, Marte y Venus en conjunción traerán mala suerte a estos 5 signos

Esta próxima semana será especial porque la Luna estará en conjunción con Venus y Marte la noche de este lunes 22 de mayo, es decir, que aparentemente estarán más cerca, esto se debe a un efecto de percepción desde la Tierra, y que ocurre cada 27 días. En esta oportunidad, este evento astronómico traerá mala suerte a los signos de Aries, Cáncer, Virgo, Escorpio y Piscis. El punto más álgido de este hecho a las 11.59 de la noche y se extenderá hasta el 23 de mayo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cuida muy bien tus pertenencias, en especial si estás en espacios público, porque es muy probable de que seas víctima de un hurto y pierdas no solo un equipo, como el celular, sino gran información valiosa que no tienes respaldada y, por tanto, no podrás recuperar. Evitar pasar por malos momentos y está vigilante. No lleves tu mochila en la parte trasera con objetos de valor como la cartera con dinero.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Descubrirás una gran mentira que te tenía cegada por muchos años. Será doloroso, porque jamás pensaste que te pasaría a ti, nunca sospechaste absolutamente nada y, además, pensarás que te vieron la cara de tonta. Vive tu duelo, tu rabia, pero que esto no signifique que otras personas deban pagar por el accionar de otras personas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tienes tantos asuntos pendientes, tantos problemas grandes sin resolver que no hayas por dónde comenzar y toda esta preocupación te pueden afectar la salud en los próximos días, especialmente tu corazón o tu cabeza. Si ves que no puedes más trata de buscar ayuda, pero tendrás que delegar para evitar un mal mayor en que termines seriamente perjudicada.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Los planes que tenías para cerrar ese negocio que tenías seguro entre tus manos, ya no serán tan efectivos y todo se esfumará. Tendrás que comenzar desde cero nuevamente. Sentirás que botaste mucho tiempo en esa persona, pero solo debes verlo como una forma de cómo no volver a intentarlo. Verifica cada paso del procedimiento para identificar en qué pudiste fallar, para no repetir.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El amor se acabó y es hora de que tu pareja lo acepte. Te sentirás verdaderamente mal porque no quieres estropear el corazón de tu pareja, que estás consciente e que ha sido un hombre especial, pero lastimosamente el tiempo de ustedes caducó y es hora de que tomen caminos distintos. No te sientas culpable. Ora parar que él pueda tomarlo con calma y consiga el consuelo que necesita. Ambos son extraordinarios, pero ya nada es igual ni mejor.