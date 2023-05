Horóscopo: el ‘Resplandor Da Vinci’ cambiará la suerte y vida de 4 signos del zodiaco el 19, 20 y 21 de mayo

La Luna nueva este es fin de semana será más especial, no solo porque traerá muchas ventajas para las mujeres de Géminis, Virgo, Sagitario y Capricornio, sino porque todo esto se deberá a que el resplandor que producen los rayos del sol sobre los océanos de la Tierra, se reflejará en la superficie oscura de nuestro satélite el próximo 21 de mayo.

Este fenómeno se le conoce como el “Resplandor Da Vinci”, y se podrá observar poco después del atardecer, cuando la Luna esté iluminada al 5%. Se podrá ver hasta el 23 de mayo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te ilusionará mucho saber que estás punto de cerrar un gran trato que te dará mucha ventaja en los negocios y las finanzas personales. Tienes el objetivo principal muy claro y trazado, y ya han cumplido las metas más pequeñas. Cada vez falta menos y esto te entusiasma mucho. El único consejo del cosmos es que no divulgues lo que deseas a morir, porque hay muchos envidiosos que quieren verte frustrada y fracasada. En silencio se logra avanzar más rápido y mejor. No habrá inconvenientes que no sortees.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La armonía llegará a tu casa en estos días y lo notarás porque las plantas que tendrás adentro de tu hogar pueden variar un poco el tono de sus hojas, así como en el comportamiento de alguna mascota. Además, a cuenta gota, las noticias buenas se pronunciarán bajo tu techo. Todo lo relacionado con el dinero, y que estaba como atorado, comenzará a fluir de una forma tan sencilla que te dejará asombrada.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Lograrás, por fin, encontrar el equilibrio que buscas entre tu familia, tu trabajo y tú. Después de muchos años, el balance será parte de tu vida. Hay más autonomía por parte de algunos de sus seres queridos y esto te da la libertad de poder elegir algunos horarios en tu puesto de trabajo que te dan tiempo para dedicarte a ti y tus necesidades como mujer. Ese sentimiento de culpa por tu constante ausencia se irá disipando con el pasar de los días, mientras que tu familia estará porque verá más tu rostro.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te sentirás tan capaz, que asumirás el reto de hacer un grandioso trabajo que te propondrán. En algún punto de tu vida llegaste a pensar que jamás podrías hacerlo, pero ahora cuentas con la fortaleza, valentía y sobre todo del conocimiento sólido para hacer confiada de que los resultados serán los que esperas, a pesar de cualquier dificultad que se presente, porque tienes todo lo que necesitas para afrontarlo.