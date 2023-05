Horóscopo: así cambiará la suerte y la vida de 5 signos gracias a la unión de Mercurio y Júpiter

Mercurio y Júpiter se encontrarán la madrugada de este 18 de mayo poco antes del amanecer y tras la conjunción con la Luna en su fase nueva, en la que solo tendrá un 3% de iluminación, que ejercerá gran influencia en el cambio que tendrán en sus vidas los signos de Aries, Géminis. Leo, Libra y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se vienen días difíciles en cuanto al tema monetario, porque además de que dar sin empleo, es muy posible que ese dinero se te vaya en un gran inconveniente que se presentará. Estará relacionado con la salud de un familiar o un ser querido y no tendrás alternativas. Tendrás que tomar el primer empleo que consigas, aunque te sientas humillada y al punto del colapso, pero este este el que te dará la estabilidad que vas a necesitar.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ten cuidado con las cosas que llevas a casa. Trata de tomar artículos usados, donados, aunque estén en excelente estado, pues, aunque las personas tengan buenas intenciones contigo, es altamente probable que te invada una plaga de insectos, que acabarán con la tranquilidad de tu casa y podrían afectar tu salud. Revisa todo y protege tu casa rociando alcohol isopropílico para mantener a raya los bichos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Será unos días de renacimiento espiritual. Esos días oscuros en los que te has lastimado, te han herido y sentiste que moriste aún con el corazón latiendo se acabaron. Ahora empezarás a ser una nueva mujer, con mayor sabiduría, experiencia, consciente de sus emociones y cómo manejarla. Te has dado cuenta de todo el valor que tenías guardado y lo fuerte que eres, porque las adversidades te lo demostraron de la peor manera.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Sin buscarla, te llegará una excelente propuesta de trabajo en tu rubro, ese que tienes tiempo sin trabajar, pero en la que eres una experta. Será tu momento para lucirte y demostrar todo lo que has aprendido en este tiempo que estuviste inactiva laboralmente en esa área, pero sí capacitándote. Llegó la hora de la práctica. Eso sí, cuando te hablen del verdadero negocio: el sueldo, no te dé vergüenza pedir lo que realmente vales. Ellos te lo darán si saben que eres buena.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás que aprender a delegar. Estás sobreprotegiendo demasiado a tu hijo y esto está muy grave porque no le brindas las oportunidades ni herramientas para que se defienda cuando tú no estás. No te escandalices por temas tabúes, derriba mitos y establece una comunicación efectiva con tu hijo, quien cada día se siente más vulnerable, pero es por tu mismo accionar. Tendrás que canalizar mejor tus temores, porque estás haciendo mucho daño.