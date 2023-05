Horóscopo: La Luna nueva llega para cambiar la vida de estos 5 signos

El 20 de mayo la Luna entrará en su fase nueva, que coincidirá con la culminación del mes de Tauro. Este nueva etapa le abrirá las puertas a Géminis en sus 31 días. Los cambios llegarán para Aries, Géminis, Libra, Sagitario y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

El pasado regresará a ti y no es el tema del amor, sino del trabajo porque es posible que nuevamente recibas una oferta de ese espacio para que una vez diste tus servicios y conocimientos. No te niegues a la primera. Ya es un terreno que conoces a la perfección y puedes usarlo a tu favor. Piénsalo bien, pregunta todo. Estás en el tiempo en el que tendrás grandiosas oportunidades camufladas por pequeños e insignificantes ofrecimientos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por ahora tus finanzas estarán un poco bajas y hay una alta probabilidad de que te pierdas una oportunidad única de sorprender a una persona que amas, precisamente porque no cuentas con el dinero necesario. Deberás tener que confiar en el cosmos, porque a última hora serás bendecida y podrás cumplir con esa promesa tan importante que le hiciste a esta persona, razón por la que ya debes saber muy bien cuál es la estrategia que vas a seguir para que no pierdas el tiempo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Necesitarás optar por la meditación para cambiar algunos aspectos de ti que no te gustas y en especial que te están causando inconvenientes con tus allegados, sobre todo con tu pareja que es con quien convives y desea que haya una transformación de tu parte, no por él, sino para que seas mejor persona. Este proceso puede ser algo emotivo y duro para ti porque te enfrentarás a verdades, pero te harán más fuerte.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Se visualiza algunos inconvenientes con las autoridades, quizá un tema con un carro que por falta o vencimiento de un documento hay altas probabilidades de que te lo quiten. Esta vez no pasarás desapercibida, y tu “falta de tiempo” para poner al día te costará mucho dinero y preocupaciones, porque esto forma parte de tu herramienta de trabajo. Sin embargo, el universo no te desamparará porque te brindará la solución rápidamente.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te guste o no tendrás que cambiar de trabajo lo más pronto posible. Quizás pierda dinero en la transición, pero ganarás otras cosas invaluables como la paz mental y la tranquilidad. Además, la inestabilidad con el pago te está causando algunas molestias en la boca del estómago, que si no lo cuidas y presta atención pudiera llegar a mayores. Ya sabes cómo desenvolverte en el rubro en el que estás y qué puedes aceptar o tolerar y qué no.