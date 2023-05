Horóscopo chino: Descubre cuál será tu día con la suerte a millón en la tercera semana de mayo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Será una semana muy positiva y sobre todo relajada porque todo lo que podía generar alguna inquietud será aplastada por la fuerza del cosmos. Son días propicios para planificar vacaciones o reuniones en familia. Día de la suerte: domingo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Algunos inconvenientes comenzarán a surgir sobre la marcha, lo que podría traerte dolores de cabeza si realmente no te concentras en buscar una solución rápida y fácil, ya que el agobio puede nublarte la creatividad. Día de la suerte: lunes.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Habrá mucha actividad en esta semana. Hay grandes cosas por resolver y vas a sentir que no darás abasto, pero recibirás ayuda necesaria para salir adelante y cumplir con los plazos establecidos. Tendrás que delegar. Día de la suerte: miércoles.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Tendrás que bajarle la intensidad a tus ganas de siempre participar en las actividades, porque en esta oportunidad será contraproducente para ti porque no podrás cumplir y realmente quedarás muy mal, por supuesto, lo bueno que has hecho quedará atrás. Día de la suerte: viernes.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Si tienes la oportunidad, viaja. Es necesario que cambies de ambiente y te llenes de las energías puras que emana la naturaleza. Si no puedes, pues tratade de visitar un parque o sitio que te conecte con la Pachamama. Día de la suerte: martes.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Sentirás la necesidad de moverte, de buscar oportunidades porque ya agotaste las vías digitales y no hay nada más certero que la presencia, eso te dará la oportunidad de mercadearte mejor ante quien tiene el poder. Día de la suerte: sábado.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Amarás intensamente y sentirás cómo la ternura te invadirá por estos días. Esto se debe a que extrañas algo de tu pasado o a alguien y como no está para expresarlo, pues volcarás todos esos lindos sentimientos en otra persona especial para ti. Día de la suerte: jueves.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

No te dejes llevar por los manos comentarios de algunas personas que están acostumbradas a decir que no se puede, a limitarse y seguir solo el camino establecido para conseguir algo. Tú no eres así, no te pongas techo y hallarás la salida. Día de la suerte: domingo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No confíes es una persona que está desesperada por venderte un producto o servicio, porque es muy probable es que te embauque y pierdas tiempo y dinero, además de molestarte mucho por algo que se pudo evitar. Día de la suerte: miércoles.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La inspiración estará a flor de piel y crearás cosas muy preciosas con tus manos. Fomenta esto, permite que se convierta en una rutina y no en algo excepcional. Sabes que tienes talento, pero te cuesta creer en ti. Día de la suerte: lunes.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No le eches más la culpa a otros por no poder emprender. Si bien ahora no cuentas con las personas que puedas ayudarte, porque los más cercanos a ti te han dado la espalda. La vida se encargará de poner a la gente que necesitas. Día de la suerte: viernes.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Te sentirás confundida porque estás mal interpretando las señales que tu amigo te envía. Él realmente solo desea una hermosa amistad, pero tú no has sabido ponerle freno a tus sentimientos que se vieron influidos por la cercanía entre ustedes. Día de la suerte: sábado.