Horóscopo: el golpe de suerte al millón de 5 signos en los últimos días de Mercurio retrógrado

Este 15 de mayo culmina Mercurio retrógrado, una etapa a la que muchos le temen en materia zodiacal, aunque realmente también brinda grandes oportunidades y marca la buena suerte de un grupo, que en este momento estará conformado por Aries, Leo, Virgo, Sagitario y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

En estos días recibirás todo lo que has sembrado a lo largo de estos meses. Llegó la hora de ver los resultados positivos, que quizá tardaron en llegar, pero que ahora serán de gran provecho para ti. Es posible que todo esto se vea reflejado directamente en el dinero, en las finanzas familiar. Lo alcanzado es un incentivo para ti, porque a veces te gana el pesimismo o la pereza, pero estarás viendo que sí se pueden obtener los resultados que esperas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estás viviendo un proceso de madurez espiritual que te está llevando por unos caminos de tu vida en los que no te sentía cómoda, pero ahora te darás la oportunidad de ver su lado bueno. Perdonar es sanador y conseguirás hacer las paces con esa parte de ti que tanto le cuesta sacar del alma los dolores a través del perdón. Serán días muy intensos, pero gratificantes y sanadores, que te “quitarán un peso de encima”. Empezarás a restarle importancia a los rencores del pasado.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Se darán las condiciones para que puedas ir más allá de los límites que te habían trazado y que estabas ansiosa por explorar. Puede ser que te guste lo que encuentres, como que te lleves una gran sorpresa nada agradable. Sin embargo, sea cual sea el resultado, estarás satisfecha de poder aventurarte fuera de tu zona de confort y ver todo lo que hay más allá. Esto generará cambios positivos en materia laboral.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Conocerán la verdadera pasión de la mano de un hombre intelectual, que simple vista no despierta ni malos pensamientos, pero que a medida que conversen quedarás atrapada en la magia de sus palabras. Él quedará fascinado contigo y esa es la razón que tendrá para quedarse un rato más. Solo el tiempo dirá qué tan larga podrá ser este nuevo romance a la vista, que en el caso de las mujeres comprometidas podría generar infidelidad o simplemente el fin de un ciclo para iniciar otro.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hasta este 15 de mayo te mantendrás estable mientras no asumas riesgos que tengan vinculación con el trabajo. No aceptes responsabilidades en las que no tendrás garantías si algo sale mal, en especial si hay persona a tu cargo o está ligado a la custodia de dinero o información vital. Por estos días, estarás relajada y con una paz mental que te permitirá concentrarte en lo que deseas hacer para esta tercera semana.