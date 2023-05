Horóscopo chino: Los números cambiarán tu suerte en la tercera semana de mayo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Es momento de que te dejes querer. Estás poniendo resistencia y alejando a las personas que realmente quieren tenerte en sus vidas, porque te consideran una mujer especial y llena de muchas capacidades y virtudes. Número de la suerte: 02.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Llegó el momento de que asumas la responsabilidad de tus actos, que reconozcas que te equivocaste. Esto no te hará vulnerable, sino una personas determinante y segura de sí misma que maneja bien sus emociones. Número de la suerte: 100.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

A veces te agobias demasiado porque las cosas no salen como tú quisieras y te pierdes de otras formas en las que también se puede llegar al mismo resultado. Mira, analiza y aprende porque eso lo puedes usar para futuras ocasiones. Número de la suerte: 20.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Vas a tener que esforzarte un poco más para alcanzar esa meta que trazaste o es posible que tengas que posponerlas, pero que esto no te quite la tranquilidad porque si no se da en este momento es porque no es el adecuado. Número de la suerte: 44.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Los buenos recuerdos del pasado te harán sentir que fuiste afortunada a pesar de las vicisitudes o las carencias económicas, pero sabrás que eras rica en atención y amor. Aprovecha y diles a las personas que amas lo importante que son. Número de la suerte: 61.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La ansiedad está afectado tu aspecto físico, porque la estás trasladando a la comida y esto no es nada sano. Identifica qué te produce la ansiedad y busca otra forma de drenar lo que sientes. Puede ser a través del ejercicio. Número de la suerte: 10.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Están en una etapa maravillosa de la relación. Ya no hay “mariposas en el estómago”, pero se siguen amando y esto ha madurado. La confianza que se tienen es envidiable, porque supieron cómo hacerlo y sobre todo cómo mantenerla en el tiempo. Número de la suerte: 55.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

En materia económica sufrirás un revés bastante inesperado, pero con una excelente actitud podrás salir de esto sin mayores sacrificios. Confía en tu talento, en lo que proyectas y en la forma en cómo te relacionas. Número de la suerte: 17.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Atraerás a personas optimistas durante esta semana, lo que te dará muchísimo entusiasmo de continuar, de ser mejor, de cambiar. No te detengas y si manteniendo ese ánimo a pesar de las personas ya no estén. Número de la suerte: 92.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tienes que replantearte urgentemente los objetivos que trazaste hace unos meses, pues habrá inconvenientes. Cambia de estrategia para que te resulte y no acepta tu estado anímico, ya que pensarás que eres una fracasada. Número de la suerte: 74.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La comunicación con tu pareja será fluida y no habrá peleas ni malos entendidos en estos siete días, algo que lo agradecerás bastante, ya que el mes pasado las confrontaciones estuvieron a la orden del día. Número de la suerte: 56.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Sabrás reaccionar correctamente ante un evento inesperado que te pondrá a prueba, tanto en la rapidez para resolverlo como en la manera en la que lograrás interactuar con los demás. No pongas en duda lo que sabes. Número de la suerte: 18.