Horóscopo: Estos 5 signos deberán cuidar sus finanzas este 12, 12 y 13 de mayo

Durante este fin de semana se esperan que haya algunos egresos o propuestas económicas que alteren realmente el presupuesto y los objetivos de la familia, por lo que los signos de Aries, Cáncer, Leo, Escorpio y Piscis tendrán que poner sumo cuidado en lo que harán para no quedar sin un peso.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es posible que en los próximos días te quedes sin empleo o mermen tus ingresos por motivos ajenos a ti, razón por la que deberás cuidar con mucho recelo en dinero que tendrás este fin de semana. A veces se desea complacer a las personas que se aman, pero se debe ser responsables y previsivo, porque desconoces cuánto tiempo estarás en esta situación.

Una planificación y seguirla al pie de la letra podrá ser tu salvavidas en estos días llenos de austeridad. Además, debes recordar que todo es cíclico y los buenos momentos llegarán de nuevo a tu vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es necesario que veas que el costo beneficio que tendrás por el pago de un determinado servicio o bien. Quizá sea un poco caro en este momento, pero con el transcurrir del tiempo verás que el ahorro será mayor.

Solo debes sentarte a sacar cuentas para que tampoco falles el dinero destinado para otras asignaciones dentro del hogar. También apela por presupuestos para escojas la opción que más te conviene. No olvides el tema de las garantías, porque esto es vital.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No te dejes llevar por ofertas demasiado atractivas que solo buscan dinamitar tus ahorros. Asegúrate que realmente necesitas eso que está en rebaja, además verifica si tiene un descuento real porque algunos comerciantes suelen hacer promociones engañosas, en las que aumentan el precio del producto y luego ofrecen un porcentaje de deducción, pero al final terminas pagando el mismo valor.

No es tiempo de malgastar. Sigue ahorrando por algo mayor, ciertamente hay muchas tentaciones en el mercado, pero toma medidas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El no saber usar las tarjetas de crédito puede hacer pasar amargos momentos. Estos productos bancarios hay que sacarle provecho y para eso debes tener siempre presente que al usarla tiene que ser con planificación y estando consciente de que cada mes puedes pagar las cuotas por esa compra que harás.

Procura que sean en la menor cantidad de partes posibles, porque entonces el producto te saldrá súper costoso. Y si cuentas con dos o más tarjetas, pues altérnalas en su uso y procura aprovechar los descuentos que ofrecen los negocios asociados.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Es probable que tu jefe trata de convencerte para “comprarte” tus vacaciones o liquidarte para hacer un nuevo contrato laboral con alguna mejora salarial, pues, aunque estés en aprietos económicos, medita muy muy bien estas desesperadas salidas porque puedes perder mucho, y no solo dinero, sino también el empleo o una oportunidad para vivir mejor porque sencillamente no tienes un contrato antiguo. Si crees que es la solución para saldar deuda, pues la verdad no es el mejor camino.