Horóscopo chino: 5 signos que tendrán un golpe de suerte este fin de semana tras la lluvia de estrellas

El pasado fin de semana las estrellas dieron un espectáculo en el firmamento cuando las partículas del cometa Halley comenzaron a brillar fugazmente. Conocidas como las Acuáridas dieron luz de suerte a algunos signos, que se prolongó hasta sábado y domingo. Las afortunadas son Buey, Tigre, Dragón, Serpiente y Gallo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Gracias a la influencia de una mujer con mucho poder de comunicación, tendrás la oportunidad de expresar con tu arte, tus palabras y tus recursos lo que tienes dentro y cómo quieres sacarle provecho. Es el momento de suerte que has estado esperando y que puede catapultarte a materializar ese emprendimiento. Todos los caminos hacia el éxito de pronto aparecerán claramente frente a ti y deberás apoyarte en esa experta para que te guía. Ella se convertirá en tu mentora.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Todas las cosas que tienes por hacer las concretarás en el tiempo que tienes estipulado por lo que te dará oportunidad de disfrutar de un merecido día contigo y darte el cariño que mereces. Este es el momento preciso para destinar dinero, tiempo y dedicación en ti. Es hora de ir al salón de belleza, de reunirte con amigas, de hacer un deporte, destinar tus minutos en una actividad holística, de ver película completas sin que te quedes dormida a la mitad.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Personas que te aman y admiran te harán una invitación especial durante el fin de semana que no podrás rechazar porque es el momento idóneo para llenarte el alma de buenos recuerdos, de coleccionar recuerdos que te permitan embriagarte de ellos en el futuro, cuando quizá ya muchos no estén a tu alrededor. No lo veas como un compromiso, sino como una oportunidad de amarte de una forma distinta. Con el pasar de los años no te arrepentirás.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Recordarás con mucha alegría tu pasado, esos tiempos en los que disfrutabas plenamente de la inocencia, cuando te querías comer el mundo de un solo mordisco y que nada te podía vencer. Esos recuerdos llegarán a ti para fortalecerte y recordarte que sigues siendo esa joven, esa adolescente, pero con mucha más sabiduría que te dará el empuje que necesitas para enfrentar ahora a tu mundo y conquistarlo de nuevo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Estás a tiempo de decir todo lo que sientes por esa persona especial que te dio tantos momentos de su vida e hizo de la tuya un lugar bonito. Tendrás la suerte de demostrar el cariño que sientes y expresarlo con las mejores palabras, pero sobre todo acciones, porque estos días se prestarán para que reencuentre con esa persona. No dejes pasar la ocasión. Te sentirás agradecida porque te recargarás de energías positivas y la fortuna llegará de nuevo a ti.