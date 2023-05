Horóscopo chino: la fortuna y paz mental de 5 signos cambiará en la última semana de Mercurio retrógrado

Solo faltan siete días para que Mercurio retrógrado llegue a su fin y la paz y la fortuna lleguen a las vidas de los signos de Rata, Tigre, Conejo, Serpiente y Cerdo. Todo acabará el próximo 15 de mayo. Así hay que aprovechar.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

En esta última semana tomarás la iniciativa para acercarte a esa persona que te tiene un poco abandonada. Ya han pasado varios meses desde que hablaron y que ciertamente se haya perdido algunas vivencias importantes en tu vida te ha trastocado, pero estás dispuesta a cerrar ese ciclo porque necesitas seguir adelante y ganar mucha tranquilidad.

Esa persona quedará sorprendida por no estar en tus peores o mejores momentos, pero ya para ti no duelen, pues aprendiste a soltar, solo quieres hacérselo saber. y eso está bien.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Uno de tus grandes defectos es que te cuesta confiar y esto te genera tensión, pues estos siete días tengas que relajarte y descansar para que puedas disfrutar de momentos de júbilo que llegarán a ti como abeja a la flor.

El cosmos estará a tu favor y harán que las circunstancias sean positivas para ti mejor de lo que estás esperando, lo que dejará muy sorprendida. Deja que las cosas fluyan, disfruta del camino, de lo que tienes alrededor.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

El pequeño planeta está despertando en ti un profundo deseo de cambiar o transformar tu vida. Estás cansada de vivir siempre lo mismo, de no tener nada emocionante en tus días., de que la rutina te consuma hasta la creatividad.

A partir de ahora vas a hacer más cosas para alejarte de esas situaciones, de modificar esos patrones con los que creciste y te arriesgarás para no tener una vida aburrida. Quieres que cuando llegue el día de morir no te arrepientas de no haber hecho algo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Trata de buscar una actividad física te que te permita despeja tu mente y al mismo tiempo contornear tu cuerpo. Esto será una dosis de bienestar total. que al principio te costará un poco, pero cuando empieces a ver lo afortunada que eres no podrás abandonarlo.

No te sobre exijas, dale tiempo a tu cuerpo de acostumbrarse a la nueva rutina, de amoldarse a la disciplina que le estarás imprimiendo de ahora en adelante.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Si realmente quieres que haya un cambio tendrás que comenzar por pensar más con el cerebro y no con el corazón, y esto no hace menos empática, sino es que tu problema es que sufres de exceso de empatía y muchas veces te quedas del lado vulnerable.

Desde saber que primero eres tú, incluso por encima de tus padres, porque si no te das el valor y la posición que mereces, no creerás que alguien más podrá.