Horóscopo: 5 signos del zodiaco que tendrán un cambio de suerte durante la segunda semana de mayo

Mayo avanza rápidamente y con este la primavera, el florecimiento que traerá algunos cambios en los signos de Aries, Tauro, Escorpio, Acuario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estos días estarás ocupada en asuntos familiares que tienes pendientes desde hace tiempo y estuviste posponiendo, pero ya no podrás ignorarlos más porque te están trayendo problemas en tu equilibrio emocional, ese por el que tanto trabajaste.

No te agobies y vete con calma en este tema para que la solución sea rápida y puedas regresar a tus actividades diarias con la mayor satisfacción de haber ayudado a resolver esa trama que nadie quería solucionar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Has dado por sentado de que la única buena opción que tienes ahora es ese trabajo en el que estás, que por cierto, no falta mucho para que cesen las operaciones y te quedes por fuera. Te das aferrado a la idea de que por tu condición no hallarás nada bueno.

No puede autocastigarte de esa forma tan cruel, si tú misma sabes que eres muy buena y que, además, proyectas tanta seguridad y confianza que puedes un buen empleo, pero debes creértelo primero. Así que viste de positivismo y sal por ese trabajo que te espera.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Muchas de las cosas que te propongas y que mentalices se materializarán durante este semana en la que tendrás mucha influencia del pequeño planeta. Tu mente estará trabajando mucho porque la ilusión te desborda, además de que le pones pasión a lo que tienes en tu cabeza, algo que es bueno, aunque a veces puede hacerte pasar una mala jugada.

Habrá mucha energía positiva saliendo de ti y es por esto que esos proyectos se van concretando paso a paso. Debes seguir enfocada en eso y no perderte en comentarios negativos que te harán con la intención de distraerte.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es una excelente semana para que comiences a darle “cristiana sepultura” a la procrastinación, ese gran defecto que te está pasando factura en tu vida familiar porque pasas mucho tiempo pendiente de tu trabajo y no de ella. Será hora de que te comiences a organizar y dejes de holgazanear.

Todo comienzo en difícil, pero lo importante es que seas constante, disciplinada y hagas las actividades una a una, sin presionarte. Puedes cronometrarte y trabajar con base en eso para la siguiente sesión de trabajo, así vas a ir disminuyendo ese tiempo desperdiciado.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Por más que tengas toda la buena actitud e intención, las cosas no te saldrán como las planeas, pero habrá algunos inconvenientes que te distraerán tu atención y la focalizarás en algo más superfluo y atractivo. Luego vendrá el arrepentimiento.

No pierdas tu punto de atención, y si de tas cuenta que esto ha pasado, pues toma ventaja regresa a tu objetivo inicial. Quizá no se desarrollas como las planteaste inicialmente, pero el resulto final será el mismo y eso es lo que te complacerá.