Estrellas fugaces Acuáridas les dará un golpe de suerte a 3 signos en el trabajo este 6, 7 y 8 de mayo

Un eclipse, la Luna Llena y una lluvia de estrellas, las llamadas eta-acuáridas, fragmentos del cometa Halley, tienen el cielo vibrando con su energía.

El nombre de Eta Acuáridas se debe a que su radiante se sitúa cerca de la estrella Eta de la constelación de Acuario.

Al estar el radiante relativamente cerca del ecuador celeste, las Eta Acuáridas pueden observarse tanto desde el hemisferio norte como desde el Sur.

Y aun cuando coinciden con la Luna Llena que puede opacar el festival de luces en el cielo, no dejarán de generar esa energía positiva a los signos de Libra, Capricornio y piscis.

Libra

Debes aprovechar este momento para salir de tu zona de confort y arriesgarte con nuevas ideas que te permitirán activar algunos proyectos que estaban como detenidos. Para ello necesitas el apoyo del equipo y por eso tendrás que sacar ese carisma para lograr que todos se unan en un solo objetivo, incrementar las finanzas. Firme en las decisiones y segura de ti misma para que puedas salir airosa de cada reto que se te presente en la vida.

Capricornio

Nuevos retos profesionales se te presentan en el camino, algunos te harán sacar canas verdes, otros los vas a poder resolver con mucha facilidad y éxito. Tu intuición e inteligencia serán las armas que utilizarás para seducir a todos los involucrados y lograr que todos avances en una sola dirección. Liderazgo tienes de sobra. Solo ten un poco de paciencia que hay algunas personas que son más lentas y necesitan de mayor dedicación de tu parte.

Piscis

Tienes que tener paciencia y tolerancia porque aun cuando te estás esforzando mucho, sientes que no están valorando tu trabajo. Pues no es así, tus superiores están observando cada paso que das y lo bien que lo estás haciendo. Mantente con paso firme y sigue como hasta ahora, dando todo de ti para alcanzar cada objetivo. Las oportunidades de un ascenso están muy cerca. No desesperes.