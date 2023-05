Horóscopo: la flor que hace estallar la suerte de cada signo el 2, 3, 4 y 5 de mayo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Busca la serenidad para que puedas conseguir un momento de creatividad, para que las ideas fluyan al máximo y puedas sacarle provecho. Esto lo puedes conseguir durante la noche, que es periodo del día en donde la musa es tu más fiel acompañante: Flor: Orquídea.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Necesitarás la ayuda de una amiga o tu pareja para que puedas continuar con un proyecto que tienes en mente. Su visión de negocio te dará mucha más ventaja y verás algunas cosas de las que no estás consciente y serán verdaderamente valiosas. Flor: Flor de loto.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Evitar dar el 100% en una relación, de cualquier tipo, porque no pueden quedarte vacía, sin algo para ti. Ese porcentaje que no entregas es la parte más valiosa que te corresponde, que es tuya e intransferible, es por esto que a veces fracasas, ya que no lo valoran. Flor: girasol.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No juegues a hacerte la más importante delante de un chico, porque puedes perder la única buena opción que te llegará en el amor solo por tu arrogancia. Sé humilde, sé genuina y verás cómo las cosas fluirán de mejor manera. Flor: Rosa.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No te quedes con la duda sobre una situación en particular e investiga ante de emitir opiniones o, peor aún, confrontar a alguien. Cerciórate de que verdaderamente te están hablando con la verdad, busca pruebas, porque de lo contrario te podría ir muy mal. Flor: Geranios.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Llevar la contraria te ha metido en problemas muchas veces, pero en esta ocasiones será fabuloso porque le demostrarás a esa persona de poder que está equivocada y las cosas son como las planteas tú. Te dará la razón, aunque le cueste. Flor: Suculenta.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás de frente un futuro prometedor en cuanto a tus finanzas. Es posible que te brinde algún producto bancario que te permitirá concretar de forma más rápida algunas de tus metas planteadas para este 2023. Flor: Lirio de la paz.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El pasado hay que dejarlo atrás, solo sirve para mirarlo y comprender que no se deben cometer los mismos errores, no para auto flagelarte ni torturarte con recuerdos que no aportan nada. Piensa en las cosas que te ayudaron a superarte. Esa es la clave. Flor: Crisantemo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La fortuna llegará cuando empieces a dejar de lado todas esas personas tóxicas que te rodean. A veces, hasta la familia se convierte en un obstáculo y resulta difícil tomar la decisión, pero luego el tiempo te da la razón. Flor: Peonía.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay una oportunidad laboral, pero fuera de tu ciudad, por lo que tendrías que renunciar a la comidad en la que estás viviendo para ir a experimentar algo mucho mejor. Todo dependerá de lo que deseas a futuro y cómo te proyectas. Flor: Jazmín

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Cuando te metes en la mente que estás feas, no hay poder humano que pueda hacerte cambiar de opinión. Vas a tener que comenzar a cambiar esa mentalidad porque la única perjudicada eres tú, Ya nadie va a querer darte una opinión. Flor: Lavanda.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No te compliques la vida con los problemas de los demás. Cuando vengan a contarte sobre sus sufrimientos, que sientas que pueden causarte algún tipo de desbalance en tu vida, pues ponle un limite y respétalo tú también. Flor: Crássula.