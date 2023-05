Horóscopo chino: La lluvia de estrellas le dará un golpe de suerte a 5 signos antes del 7 de mayo

Este 6 de mayo, los resto que dejó el cometa Halley a su paso hace 37 años dará todo un espectáculo a través de la lluvia de estrellas llamadas Acuáridas, que se producen solo en el mes de mayo. En esta oportunidad le darán un estallido de suerte y fortuna a los signos chinos de la Rata, Tigre, Dragón, Serpiente y Gallo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Te invitarán a un evento social en el que conocerás a una persona importante y con gran poder de alcance y persuasión que te ayudará a proyectarte y cambiar para mejor tu estatus laboral. No te niegues a ir, ni pongas excusas, míralo como una oportunidad para llegar más lejos, que te conozcan, que sepan lo que haces. Muchas personas creen en tu potencial, mientras que a ti te cuesta aceptarlo, cayendo muchas veces en el síndrome del impostor.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

En medio de una tormenta en tu vida descubrirás un potencial oculto. Sabrás que eres buena para hacer ciertas cosas y, entonces, a partir de este momento comenzarás a escudriñar en ese dato interesante sobre ti. Sácale provecho, explótalo y conviértete en una experta. Que nadie te detenga, quizás podrías pausar, pero jamás desistir, y codéate de personas que te aporten mucho valor para que seas cada vez mejor.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tu forma particular de ver las cosas te dará mucha ventaja y al proponer ideas bastante originales resaltarás entre el resto de tus compañeros. Eres una mujer muy astuta y sabes reconocer oportunidades donde otros solo ven conflictos. Aunque aún no te digan nada, tus superiores te están observando y saben de lo que eres capaz de hacer, por lo que te tienen preparada una tarea bastante especial para ti, en la que podrás destacarte como te gusta.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No escuches a los demás y sigue tu instinto. Aunque ahora lo tengas todo, quizá tu felicidad está en otro lugar, junto con otras personas de tu pasado y a quienes tuviste que dejar por motivos de fuerza mayor. Lucha por eso, pues lo único que importa es que tú te sientas bien, al final, la calidad de vida en un ítem bastante subjetivo y si ya notas que donde estás no te sientes a gusto, pues no temas en volver, en retroceder. No será un fracaso, sino un nueva forma de volver con más sabiduría.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Es el momento perfecto para que hagas algunos cambios en tu vida, ya sea de hogar, de trabajo, puesto laboral o carro. Estos días son propicios porque la lluvia de meteoros te dará la luz que necesitas para guiarte y tomar la opción que más te conviene y con la persona más confiable. Sin embargo, trata de buscar referencias, cerciórate de que tengas y tenga todos los documentos al día y luego ejecuta tu decisión.