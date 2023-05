Horóscopo chino: 5 signos tendrán un golpe de suerte en la primera semana de mayo por la Luna de flores

La noche del 5 de mayo el cielo se iluminará con la claridad que proyectará la Luna llena, que por ser la primera del mes, se le conoce como la Luna de las flores, ya que además se da en plena primavera para el norte del planeta. Esto brindará suerte a las nacidas en los años del Buey, Conejo, Serpiente, Caballo y Mono.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Las diferencias que estás teniendo con alguien muy importante para tu vida se resolverán porque están ancladas en malos entendidos y suposiciones. Gracias a una tercera persona lograrán volver al mismo equilibrio te tenían antes de estos pleitos absurdos que tuvieron. Lo mejor será aclarar todo y poner bien claras las reglas para que no se repita. Además de aprender la lección: preguntar, por absurdo que parezca, todo lo que no sabes, así no darás pie a equivocaciones.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Son días de cambios positivos porque explorarás algunos ámbitos que antes no te atraían, incluso a los que te resistías, pero ahora entrarás de lleno a ese mundo porque estás consciente de que el futuro avanza hacia allá y no te puedes quedar atrás. Aprovecha todas las herramientas gratuitas que tienes a mano para empezar a experimentar y poder avanzar en tu oficio. Comenzarás a destacarte más.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Gozarás de la tranquilidad que estás buscado desde hace muchos meses. La paz la traerá un gran consejo que te dará una mujer de unos 60 años. Sin conocerte, ella sabrá lo que necesita tu alma y te hablará con la verdad en la mano. Esto será lo que necesitas para sentirte de nuevo balanceada porque estás pensando mucho en el pasado, en lo que no has logrado y lo que te dejaste de hacer, quedándote con esa energía que no te está aportando.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Por fin tendrás ese encuentro íntimo con la persona que te gusta. Es un momento ansiado por ambos y se devorarán entre la pasión y el amor que se sienten. Esto inyectarán tantas buenas vibras que irradiarás mucha felicidad, influirá en tu motivación y empezarás a ver las cosas desde un aspecto más positivo y menos fatalista. Los cambios los notarán hasta tus compañeros de trabajo y personas más cercanas. Sigue viviendo tu frenesí.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te liberaras del estrés que te genera el trabajo y será porque aprenderás a ser más organizada, trabajarás en la procrastinación y aprovecharás al máximo el tiempo, tanto que podrás hacer otras actividades que antes no tenían cabida en tus días. El ejercicio entrará a tu vida y te despejará la mente. Tu cuerpo también lo pide a gritos porque el sedentarismo ya tiene que desaparecer porque mata tus ganas de seguir.