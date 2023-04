Horóscopo chino: Mercurio retrógrado ayudará en la suerte a 5 signos en los primeros días de mayo

La próxima semana llega el mes de las flores y con este buenas noticias en materia del amor, así como dolor desgarrador por la ausencia de alguien especial. Los signos zodiacales que tendrán estos cambios serán: Rata, Dragón, Caballo, Cabra y Mono.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Mayo será el mes en el que se iniciarán grandes procesos de cambios en tu vida, porque se comenzarán a concretar algunos objetivos primordiales por los que has trabajado arduamente en el último año y medio. Pero antes tendrás que agradecer al universo y a Dios por todo lo que viviste para llegar a este punto de partida hacia el éxito. Una acción de gracia, un favor que le cambie la vida a alguien o sea importante para alguien será el sello.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Aunque parezca increíble empezarás una relación con alguien que está bastante lejos de ti, pero la química entre ambos será tan fuerte, que no habrá kilómetros que disminuyan la pasión. Esto hará que se valoren en cada instante. Se vivirán intensamente y el futuro no les preocupará porque estarán enfocados en el presente. Para las que ya cuentan con pareja, pues se vienen intensos momentos de pasión que avivarán ese amor que se creía perdido.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Habrá dolor, alguien se marchará y dejará muchas preguntas sin responder. Serán tiempos en el que la lógica no tendrá sentido, así que se deberá buscar la cordura en el corazón, en el amor que los demás te darán en este momento bastante dramático. Contarás con personas que te sostendrán mientras tratar de morir en vida. Ellos te harán ver que la felicidad nuevamente llegará a ti, sonreirás y todo será un trago amargo del destino.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Hay un cambio de residencia o de trabajo que te dejará mejores resultados que lo que obtuviste hasta ahora. Estarás en el lugar donde debes, esto que hará sentir integrada, aunque de vez en cuando alguna situación te hará dudar de los que has hecho para llegar hasta donde estás. Es una nueva etapa en la que te costará adaptarte a ciertos aspectos, pero en líneas generales triunfarás. Será un gran logro.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Pensarás tanto en las consecuencias que te perderás de las buenas cosas que se te presentarán delante de ti. No pierdas tiempo en ver hacia el rumbo equivocado. Tu desconfianza te hace ver fantasmas donde no lo hay, y te enfocas tanto en las probabilidades negativas que no valoras lo demás. Este mes deberías usarlo para reflexionar sobre este asunto pendiente sobre la confianza.