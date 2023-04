Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 28 al 30 de abril

El fin de semana ya está aquí, por eso Mhoni Vidente te dice qué puedes esperar en el amor y la fortuna. Ella te dice cuáles son tus números de la suerte y colores de la abundancia para que reine la prosperidad. Nuestra vidente favorita también te da a conocer cuál es tu carta del tarot para estos días.

Aries

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna”, que significa romper con todo lo que te hacía daño, sobre todo ese amor que no era para ti y te quitaba la energía positiva. Recuerda que esta carta significa la grandeza que tienes como ser humano, no tendrás límites en lo que quieras realizar y alcanzarás el éxito. Además, te indica que debes poner en su lugar a cada persona. Extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan, el amor los une más, así que no estés triste, pronto van a estar juntos de nuevo. En cuestiones de salud, no dejes para después lo más importante, así que programa tu cita con el médico. Tus números mágicos serán 23 y 77. Un amor del signo de Capricornio o Virgo te buscará para volver, trata de pensar muy bien las cosas antes de regresar.

Tauro

La carta de “El Emperador” significa que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente. Estás en tu mejor etapa por tu cumpleaños. La carta indica que debes seguir con tus estudios profesionales. En cuestiones de tu familia, recuerda que eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas. Te buscará un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, ya no seas tan terco en esa situación de negocio o laboral, si no se te da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 07 y 28. Ten en cuenta que la carta del “El Emperador” te dice que son los momentos de moverte y buscar nuevos rumbos en estudios y trabajo. También es buen momento para cambiarte de país y de casa, eso te ayudará a crecer más en lo económico.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, por lo que deberás tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días. Te recomiendo que pienses dos veces lo que vayas a hacer para no tener problemas ni contratiempos en tu vida personal. Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, la persona con la que estás en este momento es la indicada para formar una relación seria. A los Géminis que están solteros, les vendrá un nuevo amor del signo Aries o Libra que será muy compatible. Ten cuidado con las traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no te metas en problemas que no son tuyos. Tus números de la suerte son 15 y 40. La carta de “El Loco” indica que seguirás triunfando en todo, sobre todo en negocios propios. Atrévete a nuevos retos, estos días serán de abundancia.

Cáncer

Obtuviste la carta de “La Templanza”, la cual significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo, por eso te recomienda mantener la calma y ser más prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás. No te metas en chismes. Tendrás que crecer más en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito, que es lo más importante de tu signo: asegurar su patrimonio. Recibirás un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 06, y 19. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas. Si estás en pareja, no dudes en formalizar esa relación. La carta de “La Templanza” indica que es tiempo de resolver todo lo que tenías pendiente y sobre todo lo legal saldrá a tu favor. También te dice que ya no seas tan confiado y no platiques tanto tu vida personal a los demás.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, la cual significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor. Empieza ese proyecto que traes entre manos, pues atravesarás por una etapa de abundancia en tu vida. Llegará un amor muy sincero a tu vida que será del signo Aries o Capricornio, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 12 y 33. Trata de jugarlo el día domingo para que tu suerte se multiplique. Ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el líder del Zodiaco, pero eso no te indica que siempre tengas la razón. Dile sí a la abundancia y no te sabotees. Además, esta carta te dice que tu futuro estará asegurado en cuestión económica, solo trata de administrarte mejor.

Virgo

Obtuviste la carta de “La Justicia” en el horóscopo del tarot, la cual te indica que tendrás que resolver cualquier asunto legal y familiar que tenías pendiente. Recuerda que estás en tu mejor época en los meses de primavera y eso hace que tu energía positiva crezca. Dale una oportunidad a la abundancia este fin de semana.Te recomiendo que el día 30 de abril prendas una vela de color blanco y pidas a tu ángel lo que tanto necesitas y verás cómo se cumplirá. Comprarás una computadora. No dejes la escuela, que eso te ayudará a estar mejor en el futuro, recuerda que vale más el que sabe más. Tus números de la suerte son 18 y 99. Alguien del signo Acuario te ayudará mucho en cuestión de trabajo. Te buscarán del gobierno para ofrecerte empleo, no desaproveches las oportunidades que se te presentan en la vida.

Libra

Tu carta del tarot pata este fin de semana es “El Juicio”, significa que es tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño. Recuerda que esta carta te indica que lo peor de ti ya quedó atrás y que es momento de la transformación positiva, por eso también te recomiendo que eleves más tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián. Tendrás que pensar con quién te vas a quedar en la vida, sobre todo en cuestiones de esos dos amores con los que estás saliendo. Recuerda que debes estar con quien te demuestre con hechos sus sentimientos y no te dé falsas esperanzas. Tus números de la suerte son 29 y 88, tus colores de la abundancia son amarillo y azul, y traerás toda la suerte en juegos de azar. No olvides que es momento de arriesgarte con un negocio propio.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, esta carta junto con tu signo significan el gran deseo que tienes por ser alguien en la vida y siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás. Recuerda que esta carta también te indica la responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás. La energía de la carta de “El Mago” es suprema si la sabes utilizar a tu favor, te ayudará a crecer en lo profesional, por eso es que debes ser más astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se te realice. Te llega un dinero extra por lotería con tus números mágicos 20 y 49, tus colores de la fortuna son el verdes y el amarillo, te recomiendo usarlos en tu ropa estos días.

Sagitario

Este fin de semana tendrás dinero extra por la lotería con los números 05 y 41 y trata de usar más los colores rojo y blanco para que reine la abundancia. Estos días tendrás mucha diversión y conocerás a personas muy interesantes en cuestión del amor. En el tarot te salió la carta de “El Diablo”, ésta junto a tu signo es una explosión de sentimientos, por eso te recomiendo que siempre trates de medir tus palabras y de negociar las cosas que tengas planificadas para el trabajo, a fin de que no salgas perjudicado. Es momento de una revelación en tu vida y decidirte a ser un triunfador y no dejarte influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento. También te indica que es el momento de dejar a ese amor y amistades que solo quieren un interés económico de ti y no se preocupan por tu bienestar.

Capricornio

“La Torre” es tu carta para este fin de semana, esto significa que no todo en la vida es lo material, lo más importante es lo espiritual para que puedas tener una base sólida en tu plan de vida. Estás en una etapa de metamorfosis para valorar realmente todo lo que te hace feliz. Esta carta también te indica que en toda acción hay una reacción, trata siempre de estar muy consciente de lo que vas hacer para que puedas tener éxito. Días de controlar tu mal carácter, recuerda que a ti te afecta todo lo que te dicen, es mejor tener una personalidad relajada. Ya no digas que no al amor, es momento de estar en pareja. Tus números mágicos serán 09 y 30, trata de usar más los colores naranja y azul para atraer la suerte. Vas a tener un viaje relámpago en estos días, un amor del signo de fuego llega para quedarse.

Acuario

Para este fin de semana tendrás muchas tareas pendientes y estarás haciendo pagos de tu casa. Recuerda que no puedes renegar del destino porque ya está trazado, solo debes aprender a salir de todos los problemas con la mejor actitud. Tus números de la suerte son 15 y 17, tus colores el blanco y amarillo. Sábado de fiesta familiar y estarás muy feliz con los tuyos. En el tarot la carta que te salió es “El Ermitaño”, significa aceptación y correspondencia, es decir, que el error en sí mismo no existe, solo existe la experiencia, así que no dudes en volver a empezar. También significa la grandeza que tienes como ser humano, no tendrás límites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito. Tendrás unos días de transformación de tu persona hacia lo positivo.

Piscis

En las cartas del tarot te salió “La Fuerza”, significa maestría y adaptación porque tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja, aunque no con esa persona, mejor buscar a alguien que no te haya lastimado. Tus números de la suerte son 18 y 60, tus colores de la abundancia son verde y rojo. Días de tener nuevas ideas para formar proyectos, así que no dejes que tu creatividad se detenga y demuestra todo tu talento. Fin de semana de estar con mucho ánimo y ganas de volver a hacer ejercicio y empezar esa dieta que te ayuda a verte muy bien. Sales de viaje con tu familia en estos días.