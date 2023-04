Horóscopo: Mercurio retrógrado traerá cansancio y mala suerte a 5 signos del zodiaco

Aun faltan 20 días para que Mercurio retrógrado deje de tener tantos efectos adversos para algunos signos, por lo que esta semana serán las nacidas bajo las constelaciones de Aries, Cáncer, Virgo, Libra y Escorpio los que tendrán días bastantes de complicados y agotadores.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estás pasando mucho tiempo frente a la pantalla de tu teléfono lo que te está impidiendo que descanses como debes, puesto que te quedas enganchada al abrir cualquiera de tus redes sociales y al percatarte has consumido parte de tu noche en esta actividad. Debes frenar esto porque tu cuerpo ya no soporta estar tanto tiempo activo, olvidas las cosas, a veces estas irritable o no estas rindiendo como antes en tus actividades y responsabilidades.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Durante estos días habrá muchos momentos de tensión muscular, pero será básicamente por la mala postura que estás teniendo aunado a que pasas largos periodos en esa misma posición poco ergonómica. Deberás descansar aunque sea 10 minutos por cada hora, porque tus rodillas y caderas se pueden ver afectadas en mediano plazo. Durante la noche, antes de dormir, pídele a tu pareja que te haga un masaje en los pies o sencillamente hazlo tú si no cuentas con un acompañante.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No has aprendido a desvincularte de los problemas, por el contrario, te has convertido en una acumuladora de situaciones negativas, las del hogar te las llevas al trabajo y viceversa, a eso se le suma que no estableces prioridades para solventarlas y todo el peso de esto está acabando con la deteriorada paz que tenías. Tu estrés mental literalmente te dejará calva si no pones un freno, en especial mientras esté Mercurio en retrógrado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ese negocio que estás a punto de cerrar serán cancelado a última hora porque se presentarán complicaciones económicas por parte de la otra persona que se le hará imposible cumplirte con lo que te prometió. Así que tendrás que empezar de nuevo a buscar a otro potencial cliente que esté dispuesto a hacer negocio con con las cláusulas que pones, que son bastante complicadas, aunque ya escapa de tus manos porque no eres tú quien pone los parámetros. Ahora el sacrificio será doble.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La conciliación en el amor está descartada hasta que termine abril, porque sencillamente Mercurio no estará alineado con la comunicación entre tú y tu pareja. Los malos entendidos darán riendas suelta a los celos enfermizos, así como a algunos episodios dolorosos marcados por fuentes palabras o verdades que se dirá y, por supuesto de los que se arrepentirán después de que les pase la calentura. No habrá filtro para desahogar la rabia que tienen contenida.