Horóscopo chino: Mercurio retrógrado cambiará la suerte de 4 signos el 25, 26, y 27 de abril

Este 21 de abril inició el segundo Mercurio retrógrado que se vivirán este año, cuando desde la perspectiva pareciera que el pequeño planeta cambia la dirección en la que se desplaza en su órbita y lo hace en sentido contrario, hacia atrás. Esto astronómicamente el imposible, pues solo se trata de una ilusión óptica, pero que en materia astrológica sí ejercer una influencia.

Este segundo periodo será hasta el 15 mayo y se repetirá el próximo 23 de agosto hasta el 15 de septiembre. En esta oportunidad, las nacidas en los signos zodiacales de Rata, Conejo, Caballo y Cerdo tendrán algunos cambios en sus vidas antes del jueves 27 de abril.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Se vienen tiempos de abundancia siempre y cuando dejes de lado el pensamiento de víctima con el que has comulgado en las últimas semanas. la abundancia. Vivir pensando que todo es caro, solo hace reformar en tu mente que es inalcanzable para ti, que no te lo mereces. Así que tendrás que decidir entre seguir viendo las cosas así o darle la bienvenida a un pensamiento mucho más alentador, que te cambie la vida.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Una mujer te confrontará porque te visualiza como una amenaza en su relación, pues tu seguridad, madurez emocional y autoestima está captando la atención de su pareja y ella no sabe cómo recuperar eso que perdió con el tiempo y que tú tienes. No te enfrasques en discusiones que no tienen sentido para ti. Solo escúchala, pues será el tiempo el que le dé la respuesta a ella para que pueda resolver los problemas que tiene.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

El universo te dará señales muy sutiles a las que deberás estar alerta para que puedas prosperar en los últimos días de abril. Hazle caso a un hombre de unos 40 años, quien te hablará insistentemente sobre otra forma de conseguir resolver el problema que tienes, pero de la que pocos quieren hablar porque hay intereses de por medio. Escúchalo con atención y mantente alerta a lo que el cosmos tiene que decirte.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Durante estos días tendrás que ser más ágil y suspicaz, y tendrás que prestarle atención a tu intuición, no dejes de pensar en esa primera impresión que han tenido de ciertas personas que ahora te presionar o te adulan constantemente, porque el tiempo que has compartido con ellas es posible que te impida ver señales de alerta. La envidia está muy cerca de ti y contaminarán su aura antes de que culmine el mes.