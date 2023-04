Mercurio retrogrado: Protege tu suerte con estos consejos para la última semana de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cuida la forma en cómo te expresas porque puede meterte en problemas, ya que en muchas ocasiones el tono que usas suele interpretarse como déspota, odioso, grosero. Y si no tienes algo bueno para aportar, pues mantén tu boca cerrada y evitas que también te hagan daño.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Conserva la calma ante situaciones desesperante. La paciencia no es tu virtud, pero tienes que aprender a sacarla y mantenerla, pues por estos días algunas personas pueden sacarte de tus casillas de la forma más fácil para conseguir lo que buscan de ti.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Protege tus equipos electrónicos de altas o bajas descargas eléctricas que pudieran averiarlos. Respalda la información en la nube y no te confíes de lo que tienes en tu celular porque accidentalmente pudieras borrarla. Los virus informáticos están al acecho.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Piensa cómo vas a actuar y así las relaciones interpersonales fluirán positivamente para darte oportunidades, de lo contrario, si te ofuscas muy rápido o pierdes la empatía serás señalada y perderás el balance que tienes ahora.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Revisa tu pasado porque son los días perfectos para ahondar en el autoconocimiento cerrar ciclos, pedir perdón a quienes heriste y aceptar tus defectos, para comenzar a trabajar mejor en ti, en construir una mujer con el alma más sana.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trata de revisar y reparar todo lo que tengas dañado en casa. Si no tiene reparación, pues deséchalo, pero hay que limpiar y remover las energías que hay casa o en la oficina, así de esta forma la fortuna llegará más rápido.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Nada de nuevos proyectos. Espérate y usa estos días para reparar tus planes de negocio, toda la información que tienes, qué te falta, qué puedes cambiar o mejorar. Así llegarás mejor para la segunda quincena de mayo. Una propuesta mucho más sólida.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Salda las deudas que tienes, por pequeña que sea así no te estancarás en este en estos días en los que necesitarás que las energías del dinero fluyan hacia ti. Quizá no puedas pagarla toda, pero abona, trata de hacer un esfuerzo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si hay planes de viajes, entonces, lo ideal es tratar de aplazarlo para después del 15 de mayo cuando Mercurio haya vuelto a su lugar. Antes de esta fecha no se garantiza que realmente sea como lo esperas o que no se presenten contratiempos que afectarán tus finanzas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si quieres sobrevivir emocionalmente bien a este Mercurio retrógrado vas a tener que gestionar tus sentimientos, canalizarlos para que no se apoderen de ti y por calentura y euforia cometas errores que te cuesten muy caro como una relación, trabajo, dinero o reputación.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No supongas algo, no des por hecho las cosas así no te meterás en líos, en especial si esto está relacionado con la pareja o la familia. Es preferible que consultes si tienes dudas, pero no tomes decisiones basada en lo que crees que la otra persona pudiera querer o pensar.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Si tienes que rendirle cuentas a un superior, haz una copia de toda la información que le envías en el que se refleje fecha y hora, para que tengas eso como respaldo ante la posibilidad de que deseen jugarte mal. Debes ser más astuta. Conserva todas las pruebas necesarias.