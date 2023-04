Mujer es viral tras perder el control y pelear por el ramo en una boda: “Le urge casarse”

La celebración más importante de una pareja es la boda. La novia junto a la familia prepara cada detalle para que todo quede perfecto. Los adornos, la torta, el vestido, el ramo de flores, las damas de honores.

Pero hay un momento de esta celebración que es esperado por las solteras invitadas, cuando la novia lanza el ramo de flores y conocer la próxima en contraer nupcias, de acuerdo a la tradición.

Fernanda Cervantes fue una de esas jóvenes invitada a la boda de una amiga y fue víctima de otra chica que le arrebató de manera violenta el ramo de flores que le había caído a ella.

Cervantes publicó el video del momento y explicó exactamente lo que había sucedido, la otra invitada no supo controlarse mientras intentaba agarrar el ramo, ya que, según la superstición, quien lo logre será la siguiente en casarse.

En el forcejeo casi le fracturan el brazo

En el video se puede observar a la novia de espaldas lanzando su ramo para que la más afortunada lo atrape, siendo Fernanda en este caso hasta que una mujer que se encontraba detrás de ella intentó arrebatárselo de las manos sin ningún cuidado.

Fernanda intentó mantenerse firme, pues ella fue la que atrapó el ramo, pero la otra joven fue muy violenta, así que tuvo que ceder discretamente a la mujer para que la dejara en paz, quedándose solamente con una flor mientras que la otra celebraba haberse quedado con el resto, reseñó el portal Upsocl.

Fernanda dice que pasó un momento desagradable, pues toda la agresividad y fuerza de la mujer “casi me fractura el brazo”, señaló en la publicación. “Como cuando te urge casarte”, agregó.

El video se hizo viral en la red TikTok y generó miles de comentarios. “Que ridícula”, “Qué onda con la chica”, “Claramente este video muestra por qué aún no se casó”, “Cómo caer mal en 1 segundo”, ¡¡¡¡”Qué finura!!! jaja pobrecita le urge casarse”, “Cuanta desesperación”, “Qué cinismo al final en su celebración”, “Que onda, es solo un ramo”, “Alguien más quería el protagonismo”, “Eso ya era personal” y “La gente no entiende que es agarrar el ramo, no arrebatar el ramo”.